Выгнанная из России группа Behemoth устроила в Риге настоящий Бал сатаны с распятием (ФОТО, ВИДЕО)

В четверг, 3 октября, блэк-металлисты из Польши Behemoth представили в Риге свою новую концертную программу. Группа в Латвию приехала спустя 14 лет, пишет в эксклюзивном материале портал Rus.TVNET.lv.
Еще до начала концерта можно было заметить очередь, которая тянулась в направлении улицы Марияс. Она состояла преимущественно из людей в черных одеждах, кожаных куртках и байках с оккультными знаками.
Колоритные и татуированные неформалы стекались к концертному залу Palladium со всех концов города.
На разогреве у устрашающих поляков было целых три группы: польский death metal коллектив In Twilight`s Embrace, норвежцы Whoredom Rife и швейцарцы Zeal&Ardor. Последние навели шороху в Западной Европе. Кто-то из зала даже отметил, что пришел именно на них.
Впрочем, народ стал стремительно прибывать к 21.00, как раз перед выступлением Behemoth. Те, кто не успел принарядиться сметали с полок майки и байки, приобретали винилы и диски с автографами, делали фотографии и обсуждали, в какие страны на концерт группы они недавно ездили.
Закончился лайнчек, погас свет, люди замерли в ожидании. Сцена была завешена черным полотном, начали звучать детские голоса, появилась проекция перевернутого креста. Это было похоже на вариацию японского традиционного театра кабуки.
В какой-то момент на полотне появилась проекция очертания Латвии с черным перевернутым крестом. Зрители восторженно вздохнули. Видно было, что музыканты изрядно готовились к выступлению в нашей стране.
Видео: очертание Латвии на занавесе перед выступлением группы Behemoth
Армия поклонников, выкидывающих "козу", плачущие девушки в первом ряду и парни тянущие руки к своему кумиру. Над всем этим гордо возвышался Нергал (Адам Дарский), словно черный пастор он выкрикивал "Hell Yeah", славил Сатану и поднимал руки к небу, прося толпу быть погромче. И она была... Толпа выла, визжала, гудела, орала и выкрикивала "Hey!" сотнями голосов.
Видео: Обращение Нергала к залу
Но не ищите в этом перформансе настоящего Дьявола.
Выступление Behemoth - это качественное шоу, которое имеет глубокое содержание, театральную форму и профессиональное музыкальное оформление. Это яркая и емкая провокация, чтобы заставить говорить о тех проблемах в христианстве, о которых другие предпочитают молчать.
"14 чертовых лет, Латвия! Мы счастливы, что легион почитателей Behemoth за это время значительно вырос", - обратился к зрителям Адам.
Первые концерты Behemoth в Латвии прошли в таких клубах, как Kabata и Salamandra. Тогда невозможно было представить, что эта группа вернется в Ригу с таким грандиозным огненным шоу.
Видео: огненное шоу на концерте группы Behemoth
Непередаваемую атмосферу "филиала Ада" создавала атрибутика, которую использовала группа на сцене. Грим, стойки змеи, огонь, световое шоу и пушки, выстреливающие столпы холодного дыма.
Охрана стойко держала оборону и следила, чтобы стоящие в первом ряду последователи блэк-металлистов не поджарились.
Конечно, концерт Behemoth не может пройти без смены масок и головных уборов. На четвертой песне Адам вернулся на сцену в образе черного священника на трибуне, где полыхало распятие, и вещал в ликующий народ.
Если отбросить стереотипы и посмотреть на это выступление с музыкальной позиции, то можно оценить блюзово-черный мир, который нам попыталась передать группа. Ведь Адам Дарский - это не просто устрашающий и провокационный образ, это - виртуозный музыкант. Чего стоит только его и игра на гитаре! Это было в лучших традициях рок-музыки, виртуозные соло и даже игра на гитаре зубами!
Адам предстал даже в образе дирижера - вооружившись дирижерскими палочками, он управлял как игрой музыкантов, так и огнем на сцене - выглядело очень впечатляюще!
Видео: Сатанинский дирижер Адам Дарский
Артист оценил любовь публики, в какой-то момент он подошел к толпе вплотную, а потом и вовсе вышел в народ!
Видео: выход Нергала в толпу
Перед тем, как уйти со сцены и дождаться вызова на бис, музыканты опробовали дымовые и огненные установки на всю мощь.
Видео: Работа дымовых установок на концерте
Концерт закончился барабанным соло в исполнении всех участников группы. Одновременно с барабанной дробью с неба посыпалось черное конфетти, словно пепел.
В зале еще чувствовался запах тлеющих на сцене перевернутых крестов, а вместе с падающим псевдо-пеплом создавалось ощущения попадания в параллельную реальность.
Видео: Черное конфетти
Behemoth провели на сцене более чем полтора часа. Но за эти чуть более чем 90 минут, они смогли перенести зрителей в свой уникальный черный мир.
На своей странице в Facebook группа написала: "Латвия, стоило ждать 14 лет..., но мы обещаем, что следующий раз наступит гораздо раньше!".
Галерея: концерт Zeal&Ardor и Behemoth в Риге
Напомним, что в 2014 году Behemoth угодили в скандал в России и были задержаны. Восемь участников Behemoth были задержаны в Екатеринбурге, так как не имели специальной рабочей визы, позволяющей выступать с концертами в России. На следующий день суд решил оштрафовать музыкантов на 2 тысячи рублей и обязал их покинуть Россию.