Выгнанная из России группа Behemoth устроила в Риге настоящий Бал сатаны с распятием (ФОТО, ВИДЕО)

Еще до начала концерта можно было заметить очередь, которая тянулась в направлении улицы Марияс. Она состояла преимущественно из людей в черных одеждах, кожаных куртках и байках с оккультными знаками.

Колоритные и татуированные неформалы стекались к концертному залу Palladium со всех концов города.

На разогреве у устрашающих поляков было целых три группы: польский death metal коллектив In Twilight`s Embrace, норвежцы Whoredom Rife и швейцарцы Zeal&Ardor. Последние навели шороху в Западной Европе. Кто-то из зала даже отметил, что пришел именно на них.

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Впрочем, народ стал стремительно прибывать к 21.00, как раз перед выступлением Behemoth. Те, кто не успел принарядиться сметали с полок майки и байки, приобретали винилы и диски с автографами, делали фотографии и обсуждали, в какие страны на концерт группы они недавно ездили.

Закончился лайнчек, погас свет, люди замерли в ожидании. Сцена была завешена черным полотном, начали звучать детские голоса, появилась проекция перевернутого креста. Это было похоже на вариацию японского традиционного театра кабуки.

В какой-то момент на полотне появилась проекция очертания Латвии с черным перевернутым крестом. Зрители восторженно вздохнули. Видно было, что музыканты изрядно готовились к выступлению в нашей стране.

Видео: очертание Латвии на занавесе перед выступлением группы Behemoth

Армия поклонников, выкидывающих "козу", плачущие девушки в первом ряду и парни тянущие руки к своему кумиру. Над всем этим гордо возвышался Нергал (Адам Дарский), словно черный пастор он выкрикивал "Hell Yeah", славил Сатану и поднимал руки к небу, прося толпу быть погромче. И она была... Толпа выла, визжала, гудела, орала и выкрикивала "Hey!" сотнями голосов.

Видео: Обращение Нергала к залу

Но не ищите в этом перформансе настоящего Дьявола.

Выступление Behemoth - это качественное шоу, которое имеет глубокое содержание, театральную форму и профессиональное музыкальное оформление. Это яркая и емкая провокация, чтобы заставить говорить о тех проблемах в христианстве, о которых другие предпочитают молчать.

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

"14 чертовых лет, Латвия! Мы счастливы, что легион почитателей Behemoth за это время значительно вырос", - обратился к зрителям Адам.

Первые концерты Behemoth в Латвии прошли в таких клубах, как Kabata и Salamandra. Тогда невозможно было представить, что эта группа вернется в Ригу с таким грандиозным огненным шоу.

Видео: огненное шоу на концерте группы Behemoth

Непередаваемую атмосферу "филиала Ада" создавала атрибутика, которую использовала группа на сцене. Грим, стойки змеи, огонь, световое шоу и пушки, выстреливающие столпы холодного дыма.

Охрана стойко держала оборону и следила, чтобы стоящие в первом ряду последователи блэк-металлистов не поджарились.