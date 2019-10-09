Ужасающий случай: житель Таллинна плюнул в лицо темнокожему пакистанцу (ВИДЕО)

Мужчина, вероятно, уроженец Эстонии, кричит в адрес темнокожего пакистанца унизительные высказывания и называет его «негром» и «беженцем». Жертвой стал уже несколько лет работающий и учащийся в Эстонии темнокожий уроженец Пакистана. Видео заканчивается тем, что обидчик плюет в снимавшего его на телефон пакистанца. Департамент полиции и погранохраны уже в курсе случившегося и расследует это дело. Более подробная информация появится уже сегодня вечером в «Семичасовых».