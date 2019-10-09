Ср, 9.10.2019
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Ужасающий случай: житель Таллинна плюнул в лицо темнокожему пакистанцу (ВИДЕО)

ФОТО: Скриншот видео TV3

В редакцию информационной передачи «Семичасовые» на канале TV3 поступило ужасное видео. Этот вопиющий случай произошел в бюро Департамента полиции и погранохраны, пишут Uudised.tv3.ee.

Мужчина, вероятно, уроженец Эстонии, кричит в адрес темнокожего пакистанца унизительные высказывания и называет его «негром» и «беженцем». Жертвой стал уже несколько лет работающий и учащийся в Эстонии темнокожий уроженец Пакистана. Видео заканчивается тем, что обидчик плюет в снимавшего его на телефон пакистанца. Департамент полиции и погранохраны уже в курсе случившегося и расследует это дело. Более подробная информация появится уже сегодня вечером в «Семичасовых».

«Ты - чертов беженец», - кричит житель Эстонии. 

Смотрите короткое видео ниже!

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