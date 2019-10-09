Ср, 9.10.2019
Россияне о том, почему переезжают в Эстонию и не планируют возвращаться СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Альбина Джанабаева снялась в ярко-красной шубке на голое тело

Альбина Джанабаева снялась в ярко-красной шубке на голое тело

Альбина Джанабаева.

ФОТО: Fadeichev Sergei/ITAR-TASS

40-летняя певица вернулась в соцсети после перезагрузки. Альбина Джанабаева представила эффектный образ, пишет Cosmo.

Исполнительница хита «День и ночь» позировала в ярко-красной шубке из шерсти. Верхняя одежда из искусственного меха и овечьей шерсти сейчас в тренде. Это прекрасная альтернатива меху, за ношение которого многие модницы подверглись критике зоозащитников.

Яркий монохромный наряд Альбины был накинут на голое тело. Волосы звезды были собраны в низкий пучок. Джанабаевой сделали слегка приметный макияж, накрасив ресницы и нанеся бледно-розовую помаду на губы. Стильным акцентом эффектного образа стали длинные сверкающие серьги.

«Просто взять и улететь… Перезагрузиться, отдохнуть, увидеть новое… И вернуться, поняв, как классно жить», — написала Альбина.

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

 
 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ