Альбина Джанабаева снялась в ярко-красной шубке на голое тело

Исполнительница хита «День и ночь» позировала в ярко-красной шубке из шерсти. Верхняя одежда из искусственного меха и овечьей шерсти сейчас в тренде. Это прекрасная альтернатива меху, за ношение которого многие модницы подверглись критике зоозащитников.