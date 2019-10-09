Видео: офицер «арестовал» полуголых моделей на камеру и поплатился за это

Красотки на видео — Франсия Джеймс, Джулианна Киссинджер и Мэдди Белл — инста-модели, у каждой из которых от двух миллионов подписчиков. Все трое поделились записью у себя на страничках, пишет Daily Mail. Франсия, которая также является звездой Playboy, добавила к ролику игривую подпись. А в сториз показала, как они уже без наручников благодарят офицера за то, что он их отпустил. Правоохранитель же ответил, что ему «нравится служить и защищать».

В соцсетях мнения по поводу ролика разделились. Кто-то сетовал, что в полицию набирают непорядочных и недобросовестных людей. Некоторые отметили, что не стоит уделять шутке слишком много внимания и делать ее поводом для скандала. Однако начальство отстранило Бикера от работы на время расследования.