Десять фактов о кошках, после которых вы полюбите их еще сильнее!

Ученые постоянно находят все новые и новые любопытные факты из жизни кошек, которые делают этих невероятно привлекательных животных еще ближе к нам. Вот некоторые из них.

1. Коты и морская вода

Кошки запросто смогут выжить при кораблекрушении. Их почки способны переваривать морскую воду без ущерба для организма. Соль в них отфильтровывается.

2. Сладкое и коты

Такой большой бонус, как возможность усваивать морскую воду, до какой-то степени компенсируется тем, что кошки не способны ощутить сладкий вкус. Нет у них для этого рецепторов. Поэтому кусочек торта или кекса давать своим питомцам бессмысленно – они не оценят прелестей сладкого, зато у котов могут испортиться зубы. Огорчаться не стоит – всегда можно предложить любимцам другое лакомство, которое они оценят по достоинству.

3. Пальцы

У некоторых пород есть большие пальцы на лапах. Совсем как у людей! – воскликнут многие котовладельцы. И да, и нет. Большие пальцы у котов все-таки развиты не так, как у нас, и играют дополнительные функции – например, помогают удерживать в лапах добычу или карабкаться по дереву.

4. Кошки и дельфины

Исследователи давно обратили внимание, что дельфины и кошки очень дружелюбно друг к другу относятся. Ученые считают, что коты способны воспринимать ультразвуковой диапазон «речи» дельфинов, при помощи которой эти морские умные животные связываются друг с другом.

5. Кошачий нос

Очень мало кто знает, что каждый кошачий нос абсолютно оригинален. Его отпечаток уникален так же, как отпечатки пальцев человека. Возможно, в будущем у котов будут свои документы с отпечатками носов.

6. Кошки и еда

Иногда хозяев раздражает, что кот просит есть при условии, что еда лежит прямо перед ним. Не нужно думать, что животное капризничает. Коты не способны физически заметить корм, который находится прямо перед их носом.

7. Кошки – вдохновители ученых

По легенде, Никола Тесла начал проводить свои знаменитые опыты с электричеством и магнитным полем после того, как кот ударил его статическим электричеством. И это еще не предел – возможно, коты вдохновят ученых на новые открытия.

8. Коты и сон

Поговорка «растет во сне» для котов не расхожее выражение, а реальность. Гормон роста вырабатывается у котят только во сне. А взрослые животные спят просто потому, что могут себе это позволить.

9. Кастрация

Многие хозяева очень неохотно идут на кастрацию любимцев. Между тем, эта необходимая операция не только не вредит животному, но и добавляет от трех до пяти лет к его жизни. Конечно, если была проведена специалистами по всем правилам.

10. Общение и коты