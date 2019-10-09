Ср, 9.10.2019
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Раскрыто коварство стиральных машин

Стиральная машинка. Иллюстративное фото

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

По данным издания MedicalXpress, исследователи из Германии и Великобритании пришли к выводу, что стирка в экономичном режиме, предусмотренном в большинстве современных стиральных машин, может представлять серьезную опасность для нашего здоровья, пишет gismeteo.ru.

Так, ученые утверждают, что технических параметров машин и характера физического воздействия на вещи недостаточно для того, чтобы в ткани уничтожались потенциально опасные микроорганизмы, к тому же устойчивые к воздействию антибиотиков.

Было выявлено, что в контейнерах для стирального порошка, а также на резиновых уплотнительных лентах изнутри барабана стиральной машинки скапливается большое количество бактерий, близких по природе к возбудителям пневмонии.

Исследователи объяснили, что обнаруженные микроорганизмы также способны поражать кишечник, способствуя развитию колита, и вызывать желудочные заболевания.

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