В поход по-эстонски: смотри, что на самом деле творится на туристических тропах в Эстонии
В сообществе Eestimaa Metsa Abiks в Facebooki опубликовали снимки, сделанные на туристической тропе RMK Козе-Ууэмыйза, которую до неузнаваемости изменили грузовые машины…
Портал Elu24 обратился за комментарием к автору публикации – журналистке Астрид Каннели.
Снимки были сделаны на туристической тропе Коозе-Ууэмыйза. Речь идет не об одном месте, следы грузовиков были заметны на протяжении многих километров,
- рассказала она.
Каннели связалась с RMK после похода, так как на их страничке в Facebook размещен призыв, согласно которому RMK призывает туристов публиковать посты о походах. 7 октября журналистка отправила фотографию и запрос в RMK, но пока не получила ответа.
Она также добавила, что, к сожалению, на пешеходных тропах RMK также наблюдается другое частое явление – отсутствуют надлежащие знаки, а в понедельник также было недоступно приложение, запуск которого был анонсирован недавно.
В лесу, по ее словам, постоянно натыкаешься на остатки пластиковых знаков, которые были повреждены во время лесных работ и так и остались валяться на земле.
По словам специалиста по природным тропам RMK Андре Каура, возле лесной тропы Коозе-Ууэмыйза сейчас ведутся лесные работы. В беседе с порталом Elu24 он выразил сожалание о том, что не знал о состоянии этой тропы, но отметил, что лесная тропа обычно сглаживается после завершения работ.