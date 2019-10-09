В поход по-эстонски: смотри, что на самом деле творится на туристических тропах в Эстонии

Портал Elu24 обратился за комментарием к автору публикации – журналистке Астрид Каннели.

Снимки были сделаны на туристической тропе Коозе-Ууэмыйза. Речь идет не об одном месте, следы грузовиков были заметны на протяжении многих километров,

- рассказала она.

Каннели связалась с RMK после похода, так как на их страничке в Facebook размещен призыв, согласно которому RMK призывает туристов публиковать посты о походах. 7 октября журналистка отправила фотографию и запрос в RMK, но пока не получила ответа.

ФОТО: Ilona Martson, Facebook.

Она также добавила, что, к сожалению, на пешеходных тропах RMK также наблюдается другое частое явление – отсутствуют надлежащие знаки, а в понедельник также было недоступно приложение, запуск которого был анонсирован недавно.

В лесу, по ее словам, постоянно натыкаешься на остатки пластиковых знаков, которые были повреждены во время лесных работ и так и остались валяться на земле.

ФОТО: Ilona Martson / Facebook