Юлия Ковальчук показала жаркое фото с пляжа, радуясь мужскому вниманию

Артистка выложила солнечный снимок с отдыха, на котором позировала в купальнике, прогуливаясь по пляжу. И снова доказала, что остаётся в отличной форме: стройную фигуру и завидный пресс сложно не оценить. От палящих лучей Юлия спасалась шляпой и очками.

Но на этот раз Ковальчук похвасталась красивым телом в Instagram не просто так. Таким образом она отметила увеличившееся количество парней среди подписчиков, которых у неё 1,1 млн. Певица отметила, что не просчитывает контент и не заботится о времени выхода публикаций или эффектности фото, однако ей очень приятен этот факт.

Совершенно случайно зашла в свою статистику, и выяснилось, что у меня прилично прибавилось подписчиков мужчин. <...> Девочки, я вас всех безмерно люблю и ценю, но мальчиков в нашей компании всегда недоставало!) Так что, мужчины, добро пожаловать)))

- написала певица.

Подписчикам снимок очень приглянулся. И если девушки делали комплименты артистке, отмечая её красоту и не забывая про творчество, то мужская часть зашла дальше. Некоторые написали, что теперь ждут ещё более откровенные фото певицы на радость всем российским мужчинам.

Вы красивая не только внешне,

Если женский глаз отдыхает, глядя на вас, представляю чувства мужчин,

- написали поклонницы.

Юля, ждём вас голой или топлес для мужиков России,