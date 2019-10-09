«Умение вылизывать»: Павел Воля оконфузился, неверно прочитав надпись на своем подарке

В этот вечер на сцене шутили Павел Воля и его закадычный товарищ по цеху – Гарик Халамов. В традиционной беседе с гостями Павел немного неправильно прочел надпись на подаренной ему Васей Ложкиным майке. Вместо «Работа такая: умиление вызывать» артист прочел часть фразы, как «умение вылизывать».

По всей видимости, на этот раз подобный казус не был прописан в сценарии шоу. Ситуация оказалась настолько комичной, что Воля сначала даже не сообразил, что ему преподнесли вполне приличный презент без пошлых намеков. Поэтому артист продолжал развивать тему с «вылизыванием», чем немного смутил художника, который явно хотел порадовать ведущих сувенирами со своим творчеством. Зато Харламову попалась действительно забавная майка с толстым рыжим котом, надпись на которой гласила: «Жрешь пока Родина спит?»