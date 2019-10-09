Как быстро вылечить простуду и никого не заразить: простой совет медика

С насморком, кашлем, головной болью и температурой люди продолжают ходить на работу. И мало того, что они могут заразить своих коллег, так и сами затягивают этим процесс выздоровления.

По словам медиков, на ранней стадии побороть недуггораздо легче. Поэтому тут хорошо бы пользоваться принципом: заболел – сиди дома.

"Человек заболевает и по большому счету он бежит на работу не потому что без него не справятся, весь мир остановился, а потому что он боится", – комментирует руководитель национальной инфекционной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

У таких людей, говорят эксперты, вирус трудолюбия. Но в конце концов, больной сотрудник может стоить работодателю значительно дороже лояльного отношения к больничным, ведь в последствии инфицированные создают эффект домино.

Если мы возьмем одно помещение, к примеру, где сидит 20 человек, а в этом помещении один человек у нас будет больной, тогда вероятность, что заболеет весь коллектив составляет 70%,

– поясняет Александрин.