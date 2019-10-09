Как быстро вылечить простуду и никого не заразить: простой совет медика

Обычно, большинство пытается перенести болезнь на ногах и продолжают ходить на работу. Мы выяснили, почему люди пренебрегают своим здоровьем, безопасностью коллег и к чему может привести вирус трудолюбия.
С насморком, кашлем, головной болью и температурой люди продолжают ходить на работу. И мало того, что они могут заразить своих коллег, так и сами затягивают этим процесс выздоровления.
По словам медиков, на ранней стадии побороть недуггораздо легче. Поэтому тут хорошо бы пользоваться принципом: заболел – сиди дома.
"Человек заболевает и по большому счету он бежит на работу не потому что без него не справятся, весь мир остановился, а потому что он боится", – комментирует руководитель национальной инфекционной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.
У таких людей, говорят эксперты, вирус трудолюбия. Но в конце концов, больной сотрудник может стоить работодателю значительно дороже лояльного отношения к больничным, ведь в последствии инфицированные создают эффект домино.
Если мы возьмем одно помещение, к примеру, где сидит 20 человек, а в этом помещении один человек у нас будет больной, тогда вероятность, что заболеет весь коллектив составляет 70%,
– поясняет Александрин.
Чтобы заразится вирусом в офисе, достаточно всего двух часов. При этом главными рассадниками станут телефон, рабочий стол, дверные ручки, принтер, кнопки лифта и холодильник. Поэтому в период сезонных эпидемий эксперты советуют как можно чаще проводить влажную уборку и проветривать помещение. И держать на всякий случай в ящике защитные маски.