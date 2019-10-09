Помните, мы говорили, что Баста мог бы купить дом в Эстонии? Артист вновь едет к нам

БАСТА - один из главных исполнителей российской сцены, настоящий народный артист, песни которого разлетаются на цитаты, а концерты всегда проходят в Таллинне с аншлагом.
Большой концерт — это все хиты и самые любимые композиции в одной программе с новыми, еще не исполнявшимися песнями. Всего над концертом мечты работает более 80 человек, а оборудование занимает две фуры!
Ежегодно БАСТА, он же Василий Вакуленко, отправляется в большой концертный тур по всей России и Ближнему зарубежью, посещая Европу и США.
Выступления проходят практически во всех крупных городах России, и нередко по просьбам слушателей артист делает исключения и заезжает с концертами в города поменьше. В этом году такими городами станут Нижний Тагил, Тверь, Вологда, Саранск!
В масштабном туре 2019-2020 участвуют: 12 человек творческого коллектива, профессиональная команда организаторов Небо Рекордс, технические специалисты из Soundcafe, волонтёры. Всего над концертом вашей мечты работает более 80 человек, а оборудование занимает две фуры!
Осенняя часть большого тура БАСТЫ 2019-2020 охватит следующие города: Пятигорск, Ярославль, Саратов, Самара, Оренбург, Стерлитамак, Магнитогорск, Пермь, Ижевск, Набережные Челны, Уфа, Нижний Новгород, Чебоксары, Ульяновск, Пенза, Саранск. В весеннюю часть попадут города: Новый Уренгой, Сургут, Ханты-Мансийск, Рига, Таллинн, Тула, Рязань, Мурманск, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Белгород, Воронеж, Тамбов, Смоленск, Брянск, Курск.
Баста
Большой тур 2019-2020
Saku Suurhall, 04.04.2020
Билеты поступят в продажу 10 октября в 10:00.