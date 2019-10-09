Показала лишнее: Кристина Агилера обескуражила фанатов сверхоткровенным декольте
В Cети активно обсуждают новый выход Кристины Агилеры.
В США состоялась премьера нового мультфильма «Семейка Аддамс», которую посетила и Кристина Агилера вместе с мужем и детьми. Для мультфильма певица записала саундтрек Haunted Heart, поэтому пропустить премьеру она не могла. Для выхода Кристина выбрала весьма соблазнительный наряд — облегающее черное платье с очень глубоким декольте. Впрочем, как только фото звезды попали в Сеть, многие их раскритиковали в пух и прах.
Причиной всему стала заметно располневшая фигура звезды. Черное облегающие платье лишь подчеркнуло все неидеальности форм Кристины, и вскоре под снимками появилось множество негативных комментариев. Но нашлись и те, кто встал на защиту звезды, заявив, что у нее нормальная женственная фигура.