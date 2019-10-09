Сексуальные выходные прошли в Риге! Вы только посмотрите, что творилось у шеста
В субботу, 5 октября, в рижском клубе Studio 69 прошел четвертый крупнейший фестиваль танцев на пилоне в Европе – Pole Emotion 2019. На этот раз в финале выступили 90 участников из 16 стран мира.
В 2016 году, когда прошел самый первый фестиваль, выступали всего 50 участников из 5 стран. В этом году – в финале было 90 участников из 16 стран мира: Латвия, Литва, Эстония, Россия, Украина, Беларусь, Дания, Швейцария, Норвегия, Италия, Израиль, Южная Корея, Великобритания, США, Польша и Франция.
Русский TVNET смог пообщаться с обладателем второго места в категории ART-EMOTION: amateur 26-летним танцором Артуром Узаром.
Молодой человек врач и работает в скорой помощи. Он выступал на фестивале впервые и получил медаль. Стереотипов Артур не боится, ведь быть танцором на пилоне - это не так просто, и нужна определенная физическая подготовка.
Как отметила тренер студии Feel Good Pole dance Диана Парамонова, соревнование Pole Emotion-2019 очень серьезные - мирового уровня. Все участники в хорошей форме, стараются похудеть и показать себя на сцене.
Огромное внимание стоит обратить на правила конкурса, ведь у всех состязания разные требования. Где-то ценится техника, где-то трюки, подача номера. В данном случае оценивается всё вместе и даже актерское мастерство.
Сама начала заниматься случайно, решила себя попробовать в чем-то новом.
"До сих пор каждый день - для меня открытие", - подчеркивает Диана.
Занятия на пилоне позволили ей проявить любовь к спорту и стать раскованнее. Она отмечает, что в студии очень хорошо относятся к парням на пилоне. Pole Dance - это такая дисциплина, где можно делать силовые и трюковые вещи.
"Мир танца на пилоне очень открытый и толерантный", - подытожила она.
Видео: Сюжет о фестивале Pole Emotion 2019
"Началось все с того, что 5 лет назад я открыла первую профессиональную студию танца на пилоне в Риге", - вспоминает руководитель Feel Good Pole dance и организатор фестиваля Pole Emotion Яна Винокурова.
После того, как Яна основала свою студию, она поняла, что в странах Балтии танцорам негде соревноваться между собой.
"Я поняла, что в Балтии нет своего открытого чемпионата, на котором бы между собой соревновались девушки из Литвы, Латвии и Эстонии...
Первый год был очень маленьким - всего 5 стран. Мы небольшим коллективом провели первое мероприятие, которое вызвало широкий резонанс в мире... Теперь у нас уже заявлено 16 стран, и мы стали крупнейшим фестивалем танца на пилоне в Европе...", - рассказывает Яна.
"Все началось с того, что я пришла как простой студент... Я заинтересовалась и стала искать. У нас действовала небольшая и непрофессиональная студия. Тренеры там не было подготовлены... Тогда я открыла студию, подготовила тренеров и вышла на мировой уровень, но сама я уже не занимаюсь", - подчеркивает Яна.
Руководительница студии уверена, что танец на пилоне - это такая дисциплина, что заниматься ей могут все - дети, подростки, девушки, женщины и мужчины.
"В нашей студии занимается всего 2 парня. В Литве и Эстонии парней гораздо больше, там парни смелее", - поясняет она.
Конечно, до сих пор стереотип про то, что "танец на пилоне - это стриптиз" сохранился, но процент людей, кто имел такое мнение, уменьшился.
Результаты:
- GRAND PRIX "BEST ARTISTIC" Яна Каторча (YANA KATORCH) (Россия)
- GRAND PRIX "BEST EXOTIC" Полина Литвиненко (POLINA LITVINENKO) (Украина)
- GRAND PRIX "BEST SENSUAL" Летиция Сакьюэлла (LETIZIA SAQUELLA)(Италия)
ART-EMOTION: amateur:
- Гиедре Вейтайте (Giedre Veitaite) (Литва)
- Артур Узарс (Arturs Uzars) (Латвия)
- Фрейя Тралла (Freyja Tralla) (Эстония)
EXOTIC-EMOTION: amateur
- Карина Шкирманте (Karina Shkirmante) (Латвия)
- Инна Педане (Inna Pedane) (Латвия)
- Агне Масевичуте (Agnė Masevičiūtė) (Литва)
ART-EMOTION: semi professional
- Ракели Абитбол (Racheli Abitbol) (Израель)
- Анастасия Плюс (Anastasia Plus) (Беларусь)
- Сара Голдман (Sarah Goldman) (Россия)
EXOTIC-EMOTION: semi professional
- Алина Карякина (Alina Karjakina) (Латвия)
- Ольга Лукевич (Olga Luckevich) (Украина)
- Наталия Казакова (Natalia Kazakova) (Латвия)
ART-EMOTION: professional
- Юлия Фил (Julia Pihl) (Дания)
- Полина Князева-Черная (Polina Kryazeva-Chernaya) (Россия)
- Алена Сейп & Ксения Петрова (Alyona Seip & Ksenia Petrova) (Россия)
EXOTIC-EMOTION: professional
- Полина Литвиненко (Polina Litvinenko) (Украина)
- Байна Басанова (Baina Basanova) (Россия)
- Екатерина Абрамова (Ekaterina Abramova) (Россия)
ART-EMOTION: supreme
- Яна Каторча (Yana Katorcha) (Россия)
- Полина Литвиненко (Polina Litvinenko) (Украина)
- Яна Соло (Yana Solo) (Украина)
EXOTIC-EMOTION: supreme
- Илья Мед (Ilia Med) (Россия)
- Диана Хартен (Diana Harten) (Эстония)
- Анжелика Корелова (Anzhelika Korelova) (Беларусь)
SENSUAL-EMOTION: professional
- Анастасия Свиридовская (Anastasia Sviridovskaya) (Украина)
- Илона Шарк (Ilona Shark) (Латвия)
- Москвинова Екатерина & Александрова Светлана (Moskinova Ekaterina & Aleksandrova Svetlana) (Россия)
SENSUAL-EMOTION: supreme
- Чиара Салваде (Chiara Salvade) (Италия)
- Летиция Сакьюэлла (Letizia Saquella) (Италия)
- Алена Амбер (Alyona Amber) (Латвия)
Галерея: фестиваль Pole Emotion 2019