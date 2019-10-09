Сексуальные выходные прошли в Риге! Вы только посмотрите, что творилось у шеста

В 2016 году, когда прошел самый первый фестиваль, выступали всего 50 участников из 5 стран. В этом году – в финале было 90 участников из 16 стран мира: Латвия, Литва, Эстония, Россия, Украина, Беларусь, Дания, Швейцария, Норвегия, Италия, Израиль, Южная Корея, Великобритания, США, Польша и Франция.

Русский TVNET смог пообщаться с обладателем второго места в категории ART-EMOTION: amateur 26-летним танцором Артуром Узаром.

Артур Узарс, Pole Emotion 2019 ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Молодой человек врач и работает в скорой помощи. Он выступал на фестивале впервые и получил медаль. Стереотипов Артур не боится, ведь быть танцором на пилоне - это не так просто, и нужна определенная физическая подготовка.

Как отметила тренер студии Feel Good Pole dance Диана Парамонова, соревнование Pole Emotion-2019 очень серьезные - мирового уровня. Все участники в хорошей форме, стараются похудеть и показать себя на сцене.

Огромное внимание стоит обратить на правила конкурса, ведь у всех состязания разные требования. Где-то ценится техника, где-то трюки, подача номера. В данном случае оценивается всё вместе и даже актерское мастерство.

Сама начала заниматься случайно, решила себя попробовать в чем-то новом.

"До сих пор каждый день - для меня открытие", - подчеркивает Диана.

Занятия на пилоне позволили ей проявить любовь к спорту и стать раскованнее. Она отмечает, что в студии очень хорошо относятся к парням на пилоне. Pole Dance - это такая дисциплина, где можно делать силовые и трюковые вещи.

"Мир танца на пилоне очень открытый и толерантный", - подытожила она.

Видео: Сюжет о фестивале Pole Emotion 2019

"Началось все с того, что 5 лет назад я открыла первую профессиональную студию танца на пилоне в Риге", - вспоминает руководитель Feel Good Pole dance и организатор фестиваля Pole Emotion Яна Винокурова.

После того, как Яна основала свою студию, она поняла, что в странах Балтии танцорам негде соревноваться между собой.

"Я поняла, что в Балтии нет своего открытого чемпионата, на котором бы между собой соревновались девушки из Литвы, Латвии и Эстонии...

Первый год был очень маленьким - всего 5 стран. Мы небольшим коллективом провели первое мероприятие, которое вызвало широкий резонанс в мире... Теперь у нас уже заявлено 16 стран, и мы стали крупнейшим фестивалем танца на пилоне в Европе...", - рассказывает Яна.

Яна Винокурова ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

"Все началось с того, что я пришла как простой студент... Я заинтересовалась и стала искать. У нас действовала небольшая и непрофессиональная студия. Тренеры там не было подготовлены... Тогда я открыла студию, подготовила тренеров и вышла на мировой уровень, но сама я уже не занимаюсь", - подчеркивает Яна.

Руководительница студии уверена, что танец на пилоне - это такая дисциплина, что заниматься ей могут все - дети, подростки, девушки, женщины и мужчины.