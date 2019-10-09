Анна Седокова показала любовника из Латвии, из-за которого попала в крупный скандал

Седокова перестала скрывать связь с баскетболистом Янисом Тимма. Роман со спортсменом обернулся для 36-летней певицы большим скандалом.

Жена латвийца, выступающего за «Химки», ранее заявила о том, что Анна разрушила её семью. В 2018 году у Яниса и его супруги Саны родился сын. Вскоре она узнала о том, что муж изменяет ей с Седоковой. Она обвиняла Тимма в том, что он блокировал ей кредитные карты, оставляя без средств к существованию, и выгонял с маленьким ребенком на руках из дома.

Анна лишь раз ответила на обвинения жены своего любовника. Она заявила, что, по словам Яниса, он ушел от жены еще до начала отношений с ней. Кроме того, певица сказала, что не верит в обвинения Саны. «Янис самый добрый и порядочный человек, которого я когда-то встречала! И точно так же вам скажет любой человек, знакомый с ним даже слегка. Он гордость страны, своей команды и моя гордость! Вы еще успеете всех осудить и обсудить, ведь время все расставит по своим местам. А пока припрячьте свои камни до следующей серии. Ведь в ней будет неожиданный поворот», — говорила Седокова.

Накануне она показала первое фото с бойфрендом, который моложе ее на девять лет. Кадр был сделан в аэропорту. На нем Анна и Янис идут вперед, держась за руки. «Ведь мы до самого конца по одному пути», — прокомментировала снимок Седокова.

Анна Седокова и Янис Тимма ФОТО: Instagram

У Анны, напомним, есть трое детей от предыдущих отношений. Дочка Алина родилась в браке певицы с Валентином Белькевичем, футболистом, которого не стало в 2014 году. Потом у артистки появилась Моника. Её отцом является Максим Чернявским. С ним она недавно встречалась в суде — экс-супруг пытался лишить её материнских прав. Затем у Анны случился мимолетный роман с бизнесменом Артемом Королевым, от которого родила сына Гектора.