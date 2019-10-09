Эта реклама с эстонской топ-моделью Кармен Касс попала под запрет из-за лишней откровенности

Правда, были на ее творческом пути и спорные моменты. Так, в 2003 году дизайнер Том Форд объединил усилия с легендарным фотографом Марио Тестино для создания серии рекламных постеров для Gucci. На них модель Кармен Касс приспускает свои трусы и обнажает лобок, выбритый в форме буквы G (символа Gucci), в то время как мужчина прижимает ее к стене.

Фотография, выполненная знаменитым перуанским мастером, вызвала в Британии шквал возмущения.

Она способствует дальнейшему огрублению и обесцениванию нашей моды. Если магазины и крупные компании, такие как Gucci, будут позволять себе подобные вещи, то многие люди сочтут это допустимым,

– сказал Роберт Уелан из Траста семейного образования в интервью Daily Mail.

Компании выпускают такие фотографии, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания, но это очень неприятная и безответственная тактика. Мы не можем просто игнорировать это. ASA (Совет по стандартам в рекламе) должен гарантировать пристойность рекламы, а эта реклама определенно непристойна. Она глубоко оскорбительна и должна быть немедленно запрещена,

– сказал тогда директор компании Mediawatch Джон Бейер.

Тем не менее, представители британского Vogue сочли рекламу Gucci, получившую неофициальное название «Public Enemy» – «враг общества», вполне уместной для своего журнала.

Новая реклама Gucci размещена во всех важных модных журналах в Европе и Азии. Она была замечательно придумана Томом Фордом (Tom Ford) – гением, стоящим за брендом Gucci. Уже 80 лет Vogue, следуя традиции, публикует передовые фотографии и рекламу, и мы неохотно подвергаем цензуре креативные работы,

– сообщили представители издания.

ASA, вняв жалобам населения,тщательно рассмотрел это дело. И реклама Gucci с Кармен Касс частично повторила путь других вызывающих рекламных творений Форда, как и придуманное им промо духов Opium с изображением обнаженной Софи Дал (было запрещено), так и вышедшая в ноябре 2002 года реклама мужского аромата Yves Saint Laurent M7, которая подверглась цензуре и купированию.