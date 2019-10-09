Рыбка тоже человек. Обитатели рек и морей чувствуют боль так же, как люди

Болевые ощущения у рыб поразительно похожи на человеческие и те, которые бывают у млекопитающих, заявили исследователи из Университета Ливерпуля. Об этом пишет Лайф со ссылкой на The Sun. Сообщается, что учёные пришли к такому выводу после того, как понаблюдали за поведением рыб, получивших различные травмы.

К примеру, после удара током в определенной части резервуара рыбы не только больше не приплывают туда, но и на три дня вообще перестают есть. Кроме того, окуни, пораненные рыболовным крючком, едят намного меньше, чем обычно. Биологи убеждены, что и тем и другим мешает боль.

Они также заметили, что у травмированных рыб учащается дыхание, они начинают интенсивно махать хвостом, если он поврежден, и даже пытаются растирать больные места. И, наконец, выяснилось, что им помогают обезболивающие препараты: симптомы прекращаются.