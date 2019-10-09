Зеркальная дата октября: как привлечь деньги, везение и любовь 10.10

Править миром в этот день будет Единица. Данное число обладает размеренной и сильной энергетикой, способной помочь нам в наших делах. Старайтесь избегать энергетического истощения. Тратьте свои силы осторожно, потому что восполняться они будут не сразу.

Любовь и отношения 10.10

В любви Единица всегда является главным помощником, причем это касается не только тех, кто ищет вторую половинку, но и тех, кто ее уже нашел. Семейным людям и тем, кто уже давно находится в отношениях, стоит провести весь день или хотя бы вечер рядом с любимым человеком. Можно сходить куда-нибудь вместе либо заняться домашними делами, посмотреть фильм, устроить романтическое свидание. 10 октября можно вдохнуть новую жизнь в отношения.

Тем же, кто находится в поисках, желательно не бояться новых знакомств. Если уже есть кто-то на примете, попробуйте пригласить человека на свидание, признаться в симпатии. В начале отношений полезен будет простой ритуал с фотографией. Распечатайте фотографию любимого человека, напишите на ней его имя, положите под подушку. Пусть фото пролежит там десять дней. В течение этого времени каждую ночь перед сном нужно повторять: «Любовью сильной, любовью крепкой связываю нас. Да будет так».

Финансы и работа 10 октября

Октябрьская зеркальная дата благоприятна и для финансовых дел. Единица символизирует особые начинания, начало какого-то важного пути. Сегодня можно приступать к новым делам на работе и в бизнесе, причем эти дела могут быть как амбициозными, так и скромными, рутинными. Можно выполнять их в одиночку и в составе большой команды.

Если потребуется потратить деньги на что-то важное, но дорогостоящее, то лучше воспользоваться заговорами на удачную покупку. В этот день можно оформлять кредиты и брать займы, однако при этом стоит помнить, что деньги должны идти не на развлечения, а в дело.

Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что это прекрасный день для проведения магических ритуалов. Например, можно в горшок с цветами положить пару-тройку монет любого достоинства, прочитав специальный заговор: «Пусть доходы растут да успех прибывает. Пусть проблемы уйдут и удача встречает».

Как привлечь везение 10.10

10 октября — день большого везения во всех сферах жизни, но есть пара универсальных советов от нумерологов, которые помогут вам стать успешнее как в любви, так и в работе:

во-первых, не стоит спешить. Единица не переносит спешки и не любит, когда события сменяют друг друга слишком быстро;

во-вторых, желательно протягивать руку помощи тем, кто в ней нуждается.