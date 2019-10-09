Вот это новость! «Что? Где? Когда?» не приносит никакого дохода, а только проблемы

Игрок Алесь Мухин признался, что съемки программы «Что? Где? Когда?» часто оборачиваются проблемами. Участникам команд приходится отменять важные дела, отпрашиваться с работы, при этом за появление в кадре они не получают денег, пишет «Стархит».
43-летний Алесь Мухин влюбился в шоу «Что? Где? Когда?» еще в школьные годы. Потом было участие в Белорусской лиге интеллектуальных игр и первые появления на российском телевидении в начале 2000-х. Многие поклонники уверены, что обладатель «Хрустальной совы» стал миллионером благодаря программе, но сам он отрицает домыслы.
Как оказалось, заработать хоть какую-то сумму в клубе «Что? Где? Когда?» очень сложно. «Игра мне не приносит абсолютно никакого дохода. Раньше за победу знатокам выдавали денежный сертификат на триста или пятьсот тысяч рублей (от 4225 до 7042 евро по сегодняшнему курсу). Но в последние три или четыре года традицию отменили. Призовой фонд достается только телезрителям. Это еще раз доказывает, что знатоки играют в «Что? Где? Когда?» не ради денег, а ради славы земной и самореализации», — признался Мухин.
Главным источником дохода звезды стала предпринимательская деятельность. Ранее Мухин владел собственными салонами мобильной связи, а сейчас занимается производством и продажей кофе в Минске. Переезжать из родного города Алесь не собирается. Он часто прилетает в Москву ради съемок, но потом возвращается в белорусскую столицу.
Также в интервью Алесь признался, что редко видит загадочного ведущего программы, который вещает исключительно за кадром. С Борисом Крюком они встречаются только пару раз в год, чтобы обсудить важные вопросы, касающиеся съемок.