Вот это новость! «Что? Где? Когда?» не приносит никакого дохода, а только проблемы

43-летний Алесь Мухин влюбился в шоу «Что? Где? Когда?» еще в школьные годы. Потом было участие в Белорусской лиге интеллектуальных игр и первые появления на российском телевидении в начале 2000-х. Многие поклонники уверены, что обладатель «Хрустальной совы» стал миллионером благодаря программе, но сам он отрицает домыслы.

Как оказалось, заработать хоть какую-то сумму в клубе «Что? Где? Когда?» очень сложно. «Игра мне не приносит абсолютно никакого дохода. Раньше за победу знатокам выдавали денежный сертификат на триста или пятьсот тысяч рублей (от 4225 до 7042 евро по сегодняшнему курсу). Но в последние три или четыре года традицию отменили. Призовой фонд достается только телезрителям. Это еще раз доказывает, что знатоки играют в «Что? Где? Когда?» не ради денег, а ради славы земной и самореализации», — признался Мухин.

Главным источником дохода звезды стала предпринимательская деятельность. Ранее Мухин владел собственными салонами мобильной связи, а сейчас занимается производством и продажей кофе в Минске. Переезжать из родного города Алесь не собирается. Он часто прилетает в Москву ради съемок, но потом возвращается в белорусскую столицу.

«Летаю на съемки в основном за свой счет, как и другие знатоки. Знаете, какая проблема у тех, кто играет в московском телеклубе? Многие из них работают и вынуждены на время игры отпрашиваться со службы. Это всегда проблема для знатоков. Иногда приходится отказываться от участия в игре, потому что физически по времени не получается», — подчеркнул Мухин.

Члены команды Мухина давно считают себя не только коллегами, но и друзьями