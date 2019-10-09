«Ну и губищи!»: фото Михалковой из «Уральских пельменей» без фотошопа ошарашило фанатов

Актриса из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова - очень популярная медиаперсона в Сети, которая постоянно в центре внимания поклонников. Она то получает похвалу со стороны подписчиков, то оказывается под шквалом критики.
Зачастую гневные высказывания касаются внешности артистки. В частности, это относится к ее губам, которые как уверены пользователи Сети, чересчур накачаны силиконом, что явно портит ее лицо.
Новая публикация актрисы в Instagram не стала исключением. Михалкова поделилась с подписчиками сделанным без использования фотошопа селфи из терминала «B» в «Шереметьево», где ее губы сразу привлекли внимание «доброжелателей». Некоторые заподозрили, что актриса их снова увеличила.
Юлия Михалкова
Однако советы от Михалковой заинтересовали далеко не всех. Многие фолловеры из числа критиков уверены, что Михалкова и «новые ее губы» просто не совместимы. Им больше нравится «старая» Юлия без пухлых губ. Нашлись, конечно же, и те, кто поддержал актрису, отметил ее естественную красоту без макияжа.