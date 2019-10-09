«Ну и губищи!»: фото Михалковой из «Уральских пельменей» без фотошопа ошарашило фанатов

Зачастую гневные высказывания касаются внешности артистки. В частности, это относится к ее губам, которые как уверены пользователи Сети, чересчур накачаны силиконом, что явно портит ее лицо.

Новая публикация актрисы в Instagram не стала исключением. Михалкова поделилась с подписчиками сделанным без использования фотошопа селфи из терминала «B» в «Шереметьево», где ее губы сразу привлекли внимание «доброжелателей». Некоторые заподозрили, что актриса их снова увеличила.

Юлия Михалкова Instagram Отметим, что в подписи к публикации Юлия раскрыла один из секретов успеха. В частности артистка советует «Всегда держите слово». «Самое ценное, что есть у человека – репутация. И достаточно одного невыполненного обещания, чтобы она в момент исчезла, как песок сквозь пальцы. На самом деле, особенно в Москве, репутация ответственного за свои слова способна открыть перед человеком многие двери и привести к успеху. Успешные ценят честность!», - уверена Юлия.

Однако советы от Михалковой заинтересовали далеко не всех. Многие фолловеры из числа критиков уверены, что Михалкова и «новые ее губы» просто не совместимы. Им больше нравится «старая» Юлия без пухлых губ. Нашлись, конечно же, и те, кто поддержал актрису, отметил ее естественную красоту без макияжа.