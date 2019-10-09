Лишились волос и зубов: экс-супруги намерены засудить шоу «Давай поженимся»

Как пояснила в разговоре с журналистами Алина, у нее, по неизвестным ей причинам, решили взять волосы «на экспертизу». Так пояснили ей ведущие программы. Бекетова также отметила, что в результате произошедшего она почувствовала себя не героиней шоу, а расходным материалом.

Ее экс-супруг Дмитрий пострадал не меньше, причем в том же выпуске, что и Алина. Один из ее женихов на шоу вызвал его на боксерский поединок, где выбил ему пару зубов.

«Я был в какой-то степени шокирован, в какой-то степени я понимал, что не могу отказаться от этого спарринга. Потому что всё это записывается, большое количество людей. Я просто встал и пошел на сцену... Запыхавшийся, уставший, я говорю, что мне нужно отдышаться. И вот где-то в этот момент я понимаю, что с моими зубами что-то не так. По факту у меня скололось три зуба. По двум зубам пошла трещина. И один зуб стал подвижным», — рассказал он.