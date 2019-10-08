Гогена Солнцева застали при покупке гроба: Екатерина Терешкович умерла?

Продавцы ритуальных товаров сразу узнали Гогена Солнцева. Шоумена стали расспрашивать о причинах его визита в салон. Звезда общаться с поклонницами не захотел, отмахнулся, промолвив: «Гроб для Кати», и вернулся к обсуждению стоимости.

Отметим, ранее Гоген говорил в интервью, что у его пожилой жены Екатерины Терешкович проблемы со здоровьем. Ситуацию усугубляло пристрастие Екатерины к алкоголю. Солнцев не скрывал: его супруга-пенсионерка проходила лечение в специализированной клинике, где ее пытались спасти от пагубной зависимости. Тогда шоумен обмолвился, что готов к смерти избранницы, для него кончина Терешкович не будет неожиданностью.

Сегодня, 8 октября, с Солнцевым пытались связаться журналисты. Представители СМИ интересовались самочувствием жены Гогена. Из-за невинного вопроса шоумен взбесился и разразился ругательствами. «Прекратите мне звонить! Нет вашей Кати, нет ее!» — прокричал шоумен и бросил трубку. Повторно дозвониться до знаменитости не удалось, телефон был выключен.

Ситуацию прояснил друг Гогена Солнцева – Олег. Приятель шоумена сказал, что Екатерина жива, но находится в плохом состоянии. Гоген действительно купил гроб – таким образом он хотел припугнуть жену.