Видео: Билан во время концерта не сумел завязать шнурки, на помощь пришла тетушка-фанатка

Певец Дима Билан вновь попал в неловкую ситуацию на концерте в Омске. Во время выступления у артиста развязались шнурки, и он не смог завязать их сам. В итоге помочь артисту пришлось поклоннице, подошедшей к сцене, чтобы вручить кумиру букет цветов.

Дама поспешила к Билану и быстренько завязала ему шнурки, а потом воспользовалась моментом и попросила артиста сделать совместное фото в благодарность за оказанную услугу. Певец отказываться не стал и перевел в шутку свой конфуз с неумением завязывать шнурки.

Разумеется, общение Билана с тетушкой-фанаткой засняли на видео, а позже артист поделился им в Instagram.

Каждый концерт с сюрпризом! Сегодня вот шнурки научили завязывать,

— рассказал Дима.

Напомним, последнее время Билан старается вести себя максимально прилично. После скандала в Самаре, когда артист вышел на сцену то ли нетрезвым, то ли под действием наркотиков, исполнитель активно восстанавливает свою репутацию. Он уже провел в городе на Волге второе выступление в качестве извинения, а также стал волонтером в команде по тушению пожаров.