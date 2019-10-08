На Дженнифер Лопес подали в суд за ее же фото

Как сообщают журналисты People, истцами выступили представители агентства Splash News and Picture. Они заявили, что 50-летняя Дженнифер Лопес использовала фотографию, сделанную их фотографами, без согласования с авторами. За это у знаменитости требуют 150 тысяч долларов компенсации.

Известно, что фотографию сделали в Нью-Йорке в 2017 году. Папарацци сфотографировали Дженнифер Лопес и ее жениха Алекса Родригеса, когда влюбленные завтракали в одном из ресторанов. Какое именно фото спровоцировало громкий скандал, в СМИ не сообщают, однако в иске представители Splash News and Picture заявляют, что оно было эксклюзивным.

Фотография – творческая, самобытная и ценная. Из-за статуса знаменитости, а также качества и визуальной привлекательности фотографии, истец получил прибыль от лицензии на эту фотографию. Однако Лопес или кто-то, кто действует от ее имени, скопировал снимок и распространил его в социальной сети инстаграм,

– говорится в иске.

О нарушении авторских прав Splash News and Picture заявили еще в 2017 году. Представители агентства добавили, что папарацци было крайне сложно сделать снимок, поэтому за их работу компания заплатила немалую сумму. Теперь же в суде они требуют компенсировать расходы и убытки, понесенные за публикацию фотографии.