Даша Астафьева показала обнаженную грудь в прозрачном тренче

Украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая живет с родителями жениха, в очередной раз побаловала фанатов пикантными снимками, пишет TCH.ua.
Так, знаменитость предстала в объективе фотографа Анны Фатеевой. На фотографиях, которыми Даша поделилась в Instagram, она позирует в огромных серьгах из бисера, туфлях и латексных штанах.
Но куда больше поклонников Астафьевой привлек внимание верх наряда звезды — Даша одета в прозрачный тренч, под которым нет одежды. Дерзкая артистка продемонстрировала обнаженную грудь.
Вместе с этим Даша объяснила, почему так любит обнажаться:
Я никогда не пыталась ничего снять специально. А всегда это делала. Возможно, лучше чем другие ... И всегда важно работать с профессионалами. С теми, кто может сделать свое дело как никто другой. Здесь можно говорить вечность. Почему я раздеваюсь? Потому что у меня это получается. Потому что это сложно, и или дано, или нет Хотите поспорить? Просто разденьтесь. И я скажу, получилось ли это у вас ...
Фото Даши астафьевой смотри ЗДЕСЬ!