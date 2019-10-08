Вт, 8.10.2019
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Даша Астафьева показала обнаженную грудь в прозрачном тренче

Даша Астафьева.

ФОТО: Matt Sayles / AP

Украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая живет с родителями жениха, в очередной раз побаловала фанатов пикантными снимками, пишет TCH.ua.

Так, знаменитость предстала в объективе фотографа Анны Фатеевой. На фотографиях, которыми Даша поделилась в Instagram, она позирует в огромных серьгах из бисера, туфлях и латексных штанах.

Но куда больше поклонников Астафьевой привлек внимание верх наряда звезды — Даша одета в прозрачный тренч, под которым нет одежды. Дерзкая артистка продемонстрировала обнаженную грудь.

Вместе с этим Даша объяснила, почему так любит обнажаться:

Я никогда не пыталась ничего снять специально. А всегда это делала. Возможно, лучше чем другие ... И всегда важно работать с профессионалами. С теми, кто может сделать свое дело как никто другой. Здесь можно говорить вечность. Почему я раздеваюсь? Потому что у меня это получается. Потому что это сложно, и или дано, или нет Хотите поспорить? Просто разденьтесь. И я скажу, получилось ли это у вас ...

Фото Даши астафьевой смотри ЗДЕСЬ!

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