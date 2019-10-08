Смело! Эшли Грэм показала, как изменилось ее тело за время беременности

Всемирно известная модель plus-size Эшли Грэм беременна. О скором пополнении в семье звезда вместе со своим мужем Джастином Эрвином рассказала в день их годовщины, пишет Сегодня.
Как известно, Эшли Грэм является яркой представительницей движения Health at Every Size, призванного возвышать естественную красоту человека, независимо от его параметров. Поэтому Эшли не стесняется демонстрировать аппетитные формы на публике, в том числе во время беременности.
Так, на своей странице в Instagram модель поделилась видео, на котором позирует полностью обнаженной, демонстрируя, как изменилась ее фигура за время беременности.
Становлюсь все больше и больше и пытаюсь обнимать свое новое тело каждый день. Это путешествие, и я так благодарна, что у меня есть такое сообщество, которое меня поддерживает,
– написала Эшли Грэм.