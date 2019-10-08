Вт, 8.10.2019
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Оксана Воеводина призналась, что продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии

Оксана Воеводина.

ФОТО: STRINGER / REUTERS

Брак Оксаны Воеводиной с малайзийским монархом был насколько ярким, настолько и скоротечным. А вот обсуждение условий разрыва, похоже, затянулось, пишет Life.ru.

Бурный роман пары завершился свадьбой в ноябре прошлого года. А уже в январе 2019-го брак русской красавицы с экс-королем Малайзии Мухаммадом V дал трещину, и супруг ушел от Воеводиной, когда она была на четвёртом месяце беременности. «Мисс Москва» призналась, что в тот момент так отчаянно нуждалась в деньгах, что отважилась продать свое обручальное кольцо.

Бывший король Малайзии Мухаммад V

ФОТО: Yam G-Jun / AP

Роскошное украшение было разработано Джейкобом Арабо, которого называют алмазным королём и самым экстравагантным ювелиром современности. Монарху такая драгоценность обошлась в 224 тысячи евро, пишет Daily Mail. Однако 27-летняя девушка заявила, что продала кольцо в три раза дешевле. Воеводина отметила, что ей нужны были деньги на оплату медицинских счетов, когда она беременная лежала в швейцарской больнице.

Я не скажу, за сколько я его продала. Но сумма была в три раза меньше его стоимости. Я потратила эти деньги, чтобы оплатить свои медицинские счета в Швейцарии, иначе я рисковала потерять ребёнка,

— сказала Оксана Воеводина.

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