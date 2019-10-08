Оксана Воеводина призналась, что продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии

Брак Оксаны Воеводиной с малайзийским монархом был насколько ярким, настолько и скоротечным. А вот обсуждение условий разрыва, похоже, затянулось, пишет Life.ru.
Бурный роман пары завершился свадьбой в ноябре прошлого года. А уже в январе 2019-го брак русской красавицы с экс-королем Малайзии Мухаммадом V дал трещину, и супруг ушел от Воеводиной, когда она была на четвёртом месяце беременности. «Мисс Москва» призналась, что в тот момент так отчаянно нуждалась в деньгах, что отважилась продать свое обручальное кольцо.
Роскошное украшение было разработано Джейкобом Арабо, которого называют алмазным королём и самым экстравагантным ювелиром современности. Монарху такая драгоценность обошлась в 224 тысячи евро, пишет Daily Mail. Однако 27-летняя девушка заявила, что продала кольцо в три раза дешевле. Воеводина отметила, что ей нужны были деньги на оплату медицинских счетов, когда она беременная лежала в швейцарской больнице.
Я не скажу, за сколько я его продала. Но сумма была в три раза меньше его стоимости. Я потратила эти деньги, чтобы оплатить свои медицинские счета в Швейцарии, иначе я рисковала потерять ребёнка,
— сказала Оксана Воеводина.