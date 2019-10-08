Оксана Воеводина призналась, что продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии

Бурный роман пары завершился свадьбой в ноябре прошлого года. А уже в январе 2019-го брак русской красавицы с экс-королем Малайзии Мухаммадом V дал трещину, и супруг ушел от Воеводиной, когда она была на четвёртом месяце беременности. «Мисс Москва» призналась, что в тот момент так отчаянно нуждалась в деньгах, что отважилась продать свое обручальное кольцо.