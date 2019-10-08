Ср, 9.10.2019
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  • Не поменялась с 90-х: 50-летняя Анжелика Варум без макияжа покорила Сеть

Не поменялась с 90-х: 50-летняя Анжелика Варум без макияжа покорила Сеть

Агутин и Варум.

ФОТО: Pressifoto

Накануне российская певица Анжелика Варум опубликовала на своей странице в соцсети Instagram новый пост. Фото поразило пользователей Сети до глубины души, пишут Дни.ру.

На снимке артистка запечатлена вместе с мужем Леонидом Агутиным. Супруги счастливо улыбаются в объектив, несмотря на усталость, которая хорошо читается на их лицах. При этом у Варум нет ни грамма макияжа на коже.

Летим немного отдохнуть...

– подписала кадр звезда. Вот только куда и на какой период, Анжелика не уточнила.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Известный композитор Игорь Крутой не смог оставить это фото без комментария. "Какие вы классные и особенные", – высказался расчувствовавшийся музыкант.

Фолловеры тоже не могли скрыть восторга. По мнению фанатов, Леонид и Анжелика сильно отличаются от других известных пар, ведь в их взгляде просматриваются настоящие и искренние чувства.

"Обожаю вашу пару!", "Какие вы красивые и лучистые!", "От таких фото на душе становится тепло и уютно!", "Заи какие", "Как же приятно на вас смотреть!", "Какие же милашки", "Красивые, теплые, прекрасные!" – написали восторженные подписчики.

Слава богу вместе, а то вас все разводят!

– пошутил пользователь Сети.

Кроме того, по мнению поклонников, Варум прекрасно выглядит в свои 50 лет. Правда, они недоумевают, как ей это удается. "Как же приятно на Вас смотреть! Не меняетесь – что в 90-х, что сейчас!" – признался обожатель.

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