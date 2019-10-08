Житель Тарту избивал свою девушку до потери сознания, а теперь хочет помогать таким же «чудовищам», как он

Новость о том, что Даниэль Сепп избивал свою девушку до потери сознания, на прошлой неделе облетела все СМИ Эстонии. В новом выпуске программы Kuuuurija он рассказывает о том, что до сентября прошлого года они никогда не бил своих любимых женщин. Одна из бывших невест Даниэля пришла на съемки программы и заявила, что ее мужчина никогда не бил.

Даниэль вспоминает, как незадолго до того, как он поднял руку на женщину, сам стал жертвой насилия. Это произошло на парковке площади Барклая-де-Толли в Тарту. Он спросил у кого-то зажигалку, в результате чего получил головой в лицо. После этого, как считает психолог Сеппа, и сам мужчина, он стал настоящим чудовищем.

Всё прямо как в новом фильме «Джокер», но это не фильм, а реальная жизнь.

Даниэль Сепп уверен в том, что помощь нужна не только жертве домашнего насилия, но и самому насильнику, а не так, как принято считать в обществе и оказывать помощь именно потерпевшему.

Первый шаг, который стоит предпринять в таком случае, - расстаться.

По словам мужчины, его надо было сначала посадить в тюрьму, а потом выпустить, чтобы он понял, что по номеру помощи жертв насилия могут звонить и сами насильники.

Сейчас Даниэль Сепп находится в своей квартире, но выйти оттуда он не может, у него браслет и запрет на приближение к потерпевшей.