Секреты нумерологии: какие числа считаются самыми несчастливыми

Если брать нумерологию в целом, то обычно специалисты в данной области не выделяют, какие числа подпадают под категории «счастливых», а какие – под категорию «несчастливых». Ведь каждое число, по сути, имеет свое особенное значение, считает zen.yandex.ru.
Но давайте попробуем определить самые несчастливые числа, учитывая энергию, которую они в себе несут.
Восьмерка
В нумерологической практике данное число олицетворяет знак бесконечности. А потому, если вы понимаете, что ваша жизнь наполнена нескончаемыми неудачами, которые проявляются в разных сферах жизни и берутся как будто бы из ниоткуда, значит, пришла пора присмотреться к цифрам, которые вас окружают. Обратите внимание на номер своего автомобиля и личного мобильного телефона – если в них присутствуют восьмерки (от двух и больше), то пришло время что-то менять.
Чем больше восьмерок в жизни человека, тем менее он удачлив. Если не минимизировать количество этой цифры, то можно никогда не выбраться из проблем и всегда ощущать себя невезучим человеком.
Четверка
По сути, в нумерологии четверка не несет чего-то глобально плохого, как, к примеру, восьмерка. Но все же, если вам не хватает эмоций, если вы хотите сделать собственную жизнь насыщеннее и ярче, хотите путешествовать и не стоять на месте – необходимо избавиться от четверок.
Объясняется это тем, что данная цифра в нумерологической практике олицетворяет стабильность – то есть застой, когда в жизни абсолютно ничего нового не происходит. Желаете изменить жизнь? Засиделись на старой работе? Не можете найти новые полезные знакомства? Срочно убирайте четверки!
Семерка
А это число в нумерологии олицетворяет духовную составляющую жизни человека. Да, это неплохо, вот только эта цифра вытесняет материальную сторону. Избавившись от семерок, окружающих вас, вы не лишитесь духовного развития, но в то же время приобретете материальную составляющую, без которой в современной жизни не выжить. Кроме этого, у вас появится возможность легче и быстрее добиваться поставленных целей.
Если в последнее время вы заметили, что вас преследуют постоянные неудачи в какой-либо из жизненных сфер или во всех сразу, то постарайтесь самостоятельно проанализировать ситуации и подумать, какие числа окружают вас в вашей жизни. А вдруг все ваше невезение на самом деле заключено в какой-нибудь роковой цифре, которая неустанно преследует вас по жизни и от которой срочно нужно избавиться?