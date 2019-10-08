Секреты нумерологии: какие числа считаются самыми несчастливыми

Но давайте попробуем определить самые несчастливые числа, учитывая энергию, которую они в себе несут.

Восьмерка

В нумерологической практике данное число олицетворяет знак бесконечности. А потому, если вы понимаете, что ваша жизнь наполнена нескончаемыми неудачами, которые проявляются в разных сферах жизни и берутся как будто бы из ниоткуда, значит, пришла пора присмотреться к цифрам, которые вас окружают. Обратите внимание на номер своего автомобиля и личного мобильного телефона – если в них присутствуют восьмерки (от двух и больше), то пришло время что-то менять.

Чем больше восьмерок в жизни человека, тем менее он удачлив. Если не минимизировать количество этой цифры, то можно никогда не выбраться из проблем и всегда ощущать себя невезучим человеком.

Четверка

По сути, в нумерологии четверка не несет чего-то глобально плохого, как, к примеру, восьмерка. Но все же, если вам не хватает эмоций, если вы хотите сделать собственную жизнь насыщеннее и ярче, хотите путешествовать и не стоять на месте – необходимо избавиться от четверок.

Объясняется это тем, что данная цифра в нумерологической практике олицетворяет стабильность – то есть застой, когда в жизни абсолютно ничего нового не происходит. Желаете изменить жизнь? Засиделись на старой работе? Не можете найти новые полезные знакомства? Срочно убирайте четверки!

Семерка

А это число в нумерологии олицетворяет духовную составляющую жизни человека. Да, это неплохо, вот только эта цифра вытесняет материальную сторону. Избавившись от семерок, окружающих вас, вы не лишитесь духовного развития, но в то же время приобретете материальную составляющую, без которой в современной жизни не выжить. Кроме этого, у вас появится возможность легче и быстрее добиваться поставленных целей.