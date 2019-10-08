Беременная Анастасия Костенко делает пикантные фотографии с мужем

Беременность не является помехой для романтики в отношениях. Модель Анастасия Костенко то и дело доказывает это на своем примере. В последнее время в ее микроблоге стали все чаще появляться романтичные фотографии с мужем Дмитрием Тарасовым, пишет Экспресс газета.
Накануне вечером Анастасия опубликовала очередное фото с супругом, на котором она сидит в облегающем коротком платье, а Дмитрий ее нежно обнимает.
Когда очень понравилось спонтанное фото,
— подписала кадр Анастасия.
Поклонники на такой снимок отреагировали неоднозначно. Одни радуются за беременную модель и считают ее отношения с футболистом идеальными, ведь Тарасов сейчас так заботится о ней и маленькой дочери.
А вот другие подписчики уверены, что Анастасия и Дмитрий зря так упорно выставляют свои чувства напоказ и чуть ли не ежедневно признаются друг другу в любви. «Зачем публичным людям постить каждую минуту фото про любовь? Держите счастье в тишине», «Вы такая худенькая для беременной», — пишут в комментариях пользователи.
Напомним, что в начале сентября Костенко и Тарасов объявили о том, что вновь станут родителями. Это будет второй совместный ребенок супругов, у Дмитрия также есть дочка от первого брака Ангелина.