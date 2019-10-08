Беременная Анастасия Костенко делает пикантные фотографии с мужем

Накануне вечером Анастасия опубликовала очередное фото с супругом, на котором она сидит в облегающем коротком платье, а Дмитрий ее нежно обнимает.

Когда очень понравилось спонтанное фото,

— подписала кадр Анастасия.

Поклонники на такой снимок отреагировали неоднозначно. Одни радуются за беременную модель и считают ее отношения с футболистом идеальными, ведь Тарасов сейчас так заботится о ней и маленькой дочери.

А вот другие подписчики уверены, что Анастасия и Дмитрий зря так упорно выставляют свои чувства напоказ и чуть ли не ежедневно признаются друг другу в любви. «Зачем публичным людям постить каждую минуту фото про любовь? Держите счастье в тишине», «Вы такая худенькая для беременной», — пишут в комментариях пользователи.