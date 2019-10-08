Шлейф из фаты и бриллиантовые кольца: появились новые фото со свадьбы Джастина Бибера и Хейли Болдуин

Но сами молодожены, которые еще находятся под впечатлением от самого важного дня в их жизни, не забывают о поклонниках и периодически делятся в Instagram праздничными снимками.

Так, на опубликованных кадрах можно детально рассмотреть свадебные образы Джастина Бибера и Хейли Болдуин. Подвенечное платье модели поражает красотой – облегающая структура, оголенные плечи и невероятно длинная фата. Автором этого дизайнерского творения выступил модельер Вирджил Абло, который является креативным директором бренда Off-White, а также художественным руководителем мужской одежды марки Louis Vuitton.

Вирджил Абло, спасибо за то, что воплотил в жизнь мои замыслы и создал платье моей мечты,

– написала Хейли Бибер под фото на своей странице в Instagram.

Но не только роскошное платье притянуло взгляды поклонников, а и необычная и такая романтичная надпись на фате – "пока смерть не разлучит нас". Также Хейли Бибер опубликовала фото обручальных колец – модель выбрала бриллиантовое кольцо от Tiffany & Co., тогда как ее звездный супруг отдал предпочтение классическому варианту.