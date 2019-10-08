Скидочные коды на рейсы в Санкт-Петербург, или Как поменялись цены после введения бесплатных виз

Если вы решили поехать в Питер уже на эти выходные, а билеты на автобус еще не купили - эта подборка для вас.

Вот цены на билеты на автобусы разных фирм, которые выезжают в сторону Петербурга уже в эту пятницу после обеда.

Temptrans

На автобусе этой фирмы получится уехать в город на Неве только в пятницу ночью - единственный автобус в этот день отправляется из Таллинна в 00.30 и прибывает в пункт назначения в 6.45.

Цена варьируется от 7 евро за билет для ребенка до 7-ми лет до 16 евро для взрослого.

После того, как мы опубликовали этот материал, фирма Temptrans прислала предложение на скидку - из Таллинна в Санкт-Петербург на 4 евро дешевле обычной цены, то есть - 12 евро за билет для взрослого.

Используя промокод SPB19, билеты на автобус Таллинн - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Таллинн на 4€ дешевле!

Условия кампании:

Промокод действует на билеты Таллинн - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Таллинн для покупки и поездки 10.10.-30.11.2019.

Промокод действует только на билеты, купленные в online-программе Temptrans.

Промокод распространяется только на билеты по полной стоимости.

Количество билетов, доступных в рамках данной кампании, ограничено.

Промокод не действует с другими скидками.

Билеты, купленные в рамках данной кампании, замене и возврату не подлежат.

Автобус Temptrans ФОТО: Официальный сайт

BalticShuttle

Наши рейсы выполняются только комфортабельными и безопасными автобусами, для удобства каждый автобус оснащен WC, аудио и видеосистемами, имеются розетки 220 вольт, на протяжении всего маршрута «Санкт-Петербург - Таллинн - Санкт-Петербург» доступен Wi-Fi.

- написано на официальном сайте компании.

Автобус по маршруту Таллинн - Санкт-Петербург отправляется с таллиннского автобусного вокзала в 15.00, по расписанию на место он прибудет в 21.30. Цена билета без скидки для взрослого - 16 евро, за ребенка до 5-ти лет придется заплатить 8 евро. Имеются и другие скидки.

Автобус фирмы BalticShuttle ФОТО: Официальные сайт

Автобус фирмы BalticShuttle ФОТО: Официальный сайт

Lux Express

В автобусах этой фирмы есть планшеты, на которых вы можете посмотреть фильмы или сериалы, послушать музыку или почитать книги. Также в автобусе есть кондиционер, кофе-машина, туалет, а на каждую пару кресел приходится одна розетка.

После 15.00 11 октября из Таллинна в город Петра отправляется четыре автобуса: в 15.45 со временем прибытия в 21.10, в 21.30 из Таллинна и по расписанию на месте он будет в 04.00, 23.00 из Таллинна и 06.00 в Петербурге и с выездом в 23.59 и прибытием в 07.50.

На все эти рейсы, кроме того, что отправляется из Таллинна в 23.00, цены на билеты одинаковы - 30 евро для взрослого человека. Для детей до 5 лет на все рейсы Lux Express действует скидка в 80%, поэтому цена на "детские" билеты на эти рейсы будет 6 евро.

Билеты на автобус, который выезжает из Таллинна в 23.00, немного дешевле - 25 евро для взрослого и 5 евро для ребенка до 5 лет.

Салон автобуса Lux Express. ФОТО: Laura Oks/Postimees

Ecolines

Для удобства пассажиров в автобусах увеличены расстояния между рядами кресел, они оборудованы: электрическими розетками (220V) (на большинстве маршрутов)

беспроводным интернетом (WiFi) (на большинстве маршрутов)

кондиционером

телевизором + DVD системой

мультимедийными устройствами (на большинстве маршрутов) Также в автобусе имеется химический туалет,

- сказано на официальном сайте фирмы.

В эту пятницу после обеда идет только один автобус в нужном направлении - в 22.00 он выезжает из Таллинна и приходит в Санкт-Петербург в 6 утра.