Стань другом портала Limon в Facebook и выиграй ужин в ресторане Kitchen Rõõm!

Ты еще не дружишь с самым главным русским развлекательным порталом Limon.ee в Facebook? Тогда ты постоянно пропускаешь розыгрыши крутых призов и самые горячие новости Эстонии из сферы развлечений и шоу-бизнеса, и, что немаловажно, шутки и юмор. Скорее исправляйся! Давай дружить!
Самых верных друзей нашего развлекательного портала очень часто ждут сюрпризы и подарки, мы вместе ходим в кино, на каток, в квеструмы, катаемся на лимузине по городу и отлично проводим время. Limon.ee помогает жителям Эстонии сделать свой досуг разнообразным. В обществе любимых журналистов это становится незабываемым.
В этот раз мы предлагаем всем вам принять участие в розыгрыше, которые проводится вместе с рестораном Kitchen Rõõm в Ласнамяэ (Пинна, 8). Несмотря на раскопки, которые ведутся рядом, ресторан работает и продолжает всех угощать вкусными блюдами и напитками. Припарковаться можно недалеко, в двух минутах ходьбы от заведения.
Среди всех своих верных и новых друзей в Facebook вскоре разыграем 2 пасты с боровиками и литр домашнего лимонада от Kitchen Rõõm. Нужно лишь быть/стать другом Limon в Facebook и прилежно выполнить все условия игры! Удачи!