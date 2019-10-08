Стань другом портала Limon в Facebook и выиграй ужин в ресторане Kitchen Rõõm!

Самых верных друзей нашего развлекательного портала очень часто ждут сюрпризы и подарки, мы вместе ходим в кино, на каток, в квеструмы, катаемся на лимузине по городу и отлично проводим время. Limon.ee помогает жителям Эстонии сделать свой досуг разнообразным. В обществе любимых журналистов это становится незабываемым.

В этот раз мы предлагаем всем вам принять участие в розыгрыше, которые проводится вместе с рестораном Kitchen Rõõm в Ласнамяэ (Пинна, 8). Несмотря на раскопки, которые ведутся рядом, ресторан работает и продолжает всех угощать вкусными блюдами и напитками. Припарковаться можно недалеко, в двух минутах ходьбы от заведения.