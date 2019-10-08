Вт, 8.10.2019
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  • Фото: в Москве в день рождения Путина открыли бутик в его честь

Фото: в Москве в день рождения Путина открыли бутик в его честь
Он закроется уже через месяц!

Бутик Aizel x Team Putin, который открыли в центре Москвы в честь дня рождения президента России Владимира Путина, проработает всего месяц. Как сообщает Forbes, магазин будет работать во временном формате: pop-up. Дальнейшая судьба помещения пока не определена, пишет Лента.

Бутик открылся в Столешниковом переулке на месте фирменного магазина Christian Louboutin. Сейчас там продают одежду с патриотическими принтами, есть ли на одежде имя или изображение главы государства, не разглашается.

Соосновательница мультибрендового интернет-магазина aizel.ru Айсель Трудел уточнила, что при создании коллекции одежды использовались архивные принты ивановских ситцев, индустриальные изображения и абстракции в стиле советского авангарда.

Сам Путин негативно относится к коммерционализации своего образа.

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