Фото: в Москве в день рождения Путина открыли бутик в его честь
Бутик открылся в Столешниковом переулке на месте фирменного магазина Christian Louboutin. Сейчас там продают одежду с патриотическими принтами, есть ли на одежде имя или изображение главы государства, не разглашается.
Соосновательница мультибрендового интернет-магазина aizel.ru Айсель Трудел уточнила, что при создании коллекции одежды использовались архивные принты ивановских ситцев, индустриальные изображения и абстракции в стиле советского авангарда.
Сам Путин негативно относится к коммерционализации своего образа.