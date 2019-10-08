Игорь Николаев показал свои любимые снимки четырехлетней дочери

8 октября Веронике Николаевой исполнилось четыре года. Ее звездный отец опубликовал любимые снимки малышки. На одном из кадров Ника, как ее ласково называют музыкант и его 37-летняя супруга Юлия Проскурякова, увлеченно писала на креативном зеркальном стенде в Юрмале.

На другом снимке Вероника позировала в джинсовом костюме с игрушкой в руках. На третьем фото малышка позировала в ободке единорога. На последнем снимке артист с улыбкой смотрел на девочку, которую держал на руках. «Любимое солнышко!!! Четыре!!! Вероника оставляет «автограф» на Зеркале любви. Счастья, любви и мира тебе, доченька», — поделился артист.

У певца есть старшая дочь Юлия, которой в октябре исполнится 41 год. Она живет в США. Юлия начинала карьеру певицы, однако позже получила медицинское образование и работает врачом в Майами. Она прекрасно ладит с молодой женой папы Юлией и души не чает в младшей сестренке. Популярный артист поделился видео, на котором они с Вероникой распаковывали огромную коробку с подарками, которую для малышки заранее прислала из-за границы старшая сестра.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стараются посвящать всё свободное время своей девочке. Звездный отец часто гуляет с Никой и лично дает ей уроки музыки. Девочку и ее родителей тепло поздравили звездные коллеги и друзья семьи, среди которых отметились Валерий Сюткин, Игорь Крутой и другие.