Раскрыта точная причина смерти актера Марьянова

Сообщение опубликовано на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области во вторник, 8 октября.

Отмечается, что перед смертью артист неоднократно жаловался сотрудникам центра на тяжелое состояние, однако глава учреждения не реагировала на жалобы: «Обвиняемая воспрепятствовала направлению актера для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу. Она запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра».

По словам следователей, медиков Марьянову вызвал еще один пациент центра. «Причиной смерти Марьянова явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по указанию директора центра Марьянову внутримышечно вводили галоперидол и феназепам, «приобретенные у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности».