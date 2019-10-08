Русская Кардашян нашла такой ракурс для фото в бикини, что превзойти его будет сложно

Судя по тому, с какой скоростью все свежие фото Анастасии набирают лайки и комментарии, подписчики девушки никогда не устанут от её откровенных фото. В этот раз девушка показала прекрасный вид на город, открывающийся с яхты. Но можно легко предположить, что редкий поклонник Анастасии разглядел берег, сосредоточившись на живописном пейзаже, расположенном куда ближе.

Для фото девушка выбрала яркий купальник с нестандартным розово-оранжевым сочетанием. Белый пояс контрастировал с загорелой кожей модели и подчеркивал её осиную талию. А розовые очки и украшения дополняли образ, придавая свежести и разбавляя яркие цвета. В комментариях подписчики оценили стиль Анастасии, выразив одобрение.

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Прекрасная малышка,

Вау, на этих фото ты вышла потрясающе и очень мило,

Эта женщина — настоящая богиня,

- написали подписчики.