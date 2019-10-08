Доктор Мясников назвал незаметные симптомы рака на теле человека

Их можно найти на теле человека без специальных анализов. Доктор призвал «искать» болезнь при наличии факторов риска. «Вы боитесь рака, но вы его не ищете», - заявил Мясников.

По его словам, особое внимание к проявлению симптомов должны уделить люди, находящиеся в группе риска: курильщики и страдающие от ожирения люди. А также злоупотребляющие неправильным питанием и спиртными напитками и имеющие вредные условия труда.

Медик советует в первую очередь обратить внимание на состоянии кожи. Так, сухость, зуд, черный акантоз и темные пигментные пятна в области подмышек и под грудью на кожных покровах - признаки злокачественной опухоли, в частноти, рака желудка. Эти же приметы являются симптомами гипотериоза, болезней гипофиза и сахарного диабета.

Кроме того, о наличии онкологических заболеваний может свидетельствовать состояние ногтевой пластины, утверждает специалист.

«По ногтям можно увидеть и меланому. Мы видим метастаз от меланомы и не понимаем где. Иногда просто синий ноготь. Думают, что прищемили», — заявил Мясникова.