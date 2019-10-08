Доктор Мясников назвал незаметные симптомы рака на теле человека

Известный телеведущий и врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний, пишет Topnews.
Их можно найти на теле человека без специальных анализов. Доктор призвал «искать» болезнь при наличии факторов риска. «Вы боитесь рака, но вы его не ищете», - заявил Мясников.
По его словам, особое внимание к проявлению симптомов должны уделить люди, находящиеся в группе риска: курильщики и страдающие от ожирения люди. А также злоупотребляющие неправильным питанием и спиртными напитками и имеющие вредные условия труда.
Медик советует в первую очередь обратить внимание на состоянии кожи. Так, сухость, зуд, черный акантоз и темные пигментные пятна в области подмышек и под грудью на кожных покровах - признаки злокачественной опухоли, в частноти, рака желудка. Эти же приметы являются симптомами гипотериоза, болезней гипофиза и сахарного диабета.
Кроме того, о наличии онкологических заболеваний может свидетельствовать состояние ногтевой пластины, утверждает специалист.
«По ногтям можно увидеть и меланому. Мы видим метастаз от меланомы и не понимаем где. Иногда просто синий ноготь. Думают, что прищемили», — заявил Мясникова.
Третий и четвертый признаки онкологии — это плохое заживление ран и избыточный рост волос на лице у женщин. Последний часто говорит о раке яичников. Кроме того, дают сигнал о наличии в организме человека онкогенных вирусов, провоцирующих рак шейки матки, папилломы.