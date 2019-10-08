Если ты азартный человек и любишь приключения, участвуй в новом проекте на эстонском телевидении

В каждом выпуске у одной незамужней девушки или холостого молодого человека будет возможность выбрать партнера из двух женихов или невест. Забавным шоу будет благодаря тому, что женихи или невесты, в зависимости от того, кого ищет герой или героиня программы, будут одеты в костюмы животных и придется делать выбор не видя внешности предполагаемых партнеров.