Если ты азартный человек и любишь приключения, участвуй в новом проекте на эстонском телевидении

На эстонском телеканале Kanal 2 начинается новое веселое шоу Karvased kosilased. Новое веселое и полное сюрпризов шоу докажет, что Tinder - не единственная возможность найти новых знакомых.
В каждом выпуске у одной незамужней девушки или холостого молодого человека будет возможность выбрать партнера из двух женихов или невест. Забавным шоу будет благодаря тому, что женихи или невесты, в зависимости от того, кого ищет герой или героиня программы, будут одеты в костюмы животных и придется делать выбор не видя внешности предполагаемых партнеров.
Новое шоу на Kanal 2 - это совершенно новый формат. Оно докажет, что для любви не важна внешность, возраст и пол.
Ведщая программы - всеми любимая Ханна Мартинсон.
Если хочешь принять участие в шоу, пиши на электронную почту: tutvumissaade@gmail.com.