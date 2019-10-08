Вт, 8.10.2019
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  • Если ты азартный человек и любишь приключения, участвуй в новом проекте на эстонском телевидении

Если ты азартный человек и любишь приключения, участвуй в новом проекте на эстонском телевидении

На эстонском телеканале Kanal 2 начинается новое веселое шоу Karvased kosilased. Новое веселое и полное сюрпризов шоу докажет, что Tinder - не единственная возможность найти новых знакомых.

В каждом выпуске у одной незамужней девушки или холостого молодого человека будет возможность выбрать партнера из двух женихов или невест. Забавным шоу будет благодаря тому, что женихи или невесты, в зависимости от того, кого ищет герой или героиня программы, будут одеты в костюмы животных и придется делать выбор не видя внешности предполагаемых партнеров.

Новое шоу на Kanal 2 - это совершенно новый формат. Оно докажет, что для любви не важна внешность, возраст и пол.

Ведщая программы - всеми любимая Ханна Мартинсон.

Если хочешь принять участие в шоу, пиши на электронную почту: tutvumissaade@gmail.com.

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