Ведущий праздников Эдгар Гергель: обязательно задайте этот вопрос тамаде в самом начале

При поиске подходящего ведущего стоит учесть несколько важных моментов. Также есть один вопрос, который стоит задать самым первым. И как можно более подробно: что? где? когда? Это просто необходимо, чтобы потом не попасть в неудобную ситуацию. Многие люди испытывают волнение и вместе с ним эйфорию при подготовке к торжеству, поэтому самый первый вопрос может оказаться для них самым трудным.

Чаще всего у ведущего спрашивают первым делом: сколько стоят ваши услуги? А полет фантазии у тамады может быть безграничный, поскольку в этом вопросе нет никакой конкретики. Не указана дата, не сообщено количество гостей и язык, на котором будет проходить праздник, более того, даже место проведения не названо. Нужен ли диджей? В таких условиях цена может быть названа абсолютно любая, это может быть и 100 евро, и 1000. Также очень часто люди любят всё расспросить перед свадьбой или юбилеем, узнать цену и лишь в самом конце, когда их всё устроит, назвать дату праздника. Но ведущий уже может быть занят в этот день и никак не сможет вам помочь. И будьте готовы к тому, что какой вопрос вы задали, такой ответ вы и получите. Если вы спросили у ведущего: сколько стоят ваши услуги, ведущий назовет только свою сумму за проведение, без учета диджея и аппаратуры.

День рождения, снимок иллюстративный ФОТО: /

Как избежать недоразумений?

Во избежании подобных недоразумений лучше сразу в первом вопросе указать все необходимые детали: где будет проходить праздник и что это за событие, точная дата и время его проведения, количество гостей, язык, на котором нужно общаться ведущему, нужен ли диджей и техника (да, техника редко бывает в ресторанах своя, этот вопрос лучше уточнить заранее, чтобы прийти на встречу с ведущим подготовленным), не лишним будет сразу сказать, какую свадьбу вы хотите - классическую или тематическую. Всё это влияет на цену. Но даже если озвученная ведущим сумма кажется вам слишком большой, всегда уместен торг. Лучше спросить, чем не спросить.

Некоторые ведущие по неопытности могут сначала назвать свою цену, а лишь потом понять, что ничего не спросили из того, что на самом деле важно. А после озвучивания стоимости может неожиданно выясниться, что свадьба проходит вообще в Тарту (ведущий из Таллинна), она будет тематической, на свадьбу придет 100 гостей, говорить надо на 3 языках, а ты уже назвал за всё это волшебство самую минимальную цену. И вроде бы уже сумма названа, неудобно что-то менять...

Диджей, снимок иллюстративный. ФОТО: Volodymyr Melnyk / PantherMedia / Volodymyr Melnyk

5 основных вещей, которые влияют на цену ведущего:

Сезон проведения праздника. В январе и феврале мероприятие будет стоить дешевле, чем летом или даже в начале осени. В декабре цены могут зашкаливать, ведь наступает пора корпоративов. Ранняя весна - не самый хлебный период у ведущих, поэтому здесь есть шанс получить скидку;

Язык праздника: если говорить нужно только по-русски, то цена будет одна, а если вы хотите, чтобы ведущий общался на 2-3 языках, не ждите от него той же цены, это дополнительная работа, которая оплачивается отдельно;

Количество часов и количество гостей: цены на скромный юбилей, где собирается 10 гостей, скорее всего, будут ниже, чем цены на корпоратив крупной компании, где собирается 100 человек и более. Но есть одна хитрая вещь: очень часто самыми дорогими у ведущего являются первые часы работы, ведь иногда праздник заказывают всего на пару часов, и тамаде невыгодно отменять все свои дела, тратить время на дорогу, подготовку, поэтому называется завышенная сумма;

Ведущий будет работать один или с диджеем? Иногда люди практикуют более бюджетные варианты - заказывают ведущего со всей необходимой техникой. Да, это будет дешевле, но точно не качественнее, ведь у ведущего просто не будет времени, чтобы выполнять музыкальные заявки гостей и вовремя включать музыку для конкурсов, при таком раскладе многие конкурсы будут проходить в тишине или под аплодисменты гостей. Далеко не все ведущие согласны на такой шаг;

Город проведения. Естественно, ведущий из Таллинна никогда не поедет в Тарту или любой другой город за свой счет, чтобы провести чей-то даже очень дорогой праздник. Если вы берете ведущего из Таллинна в другой город, не забудьте у него узнать, хочет ли он только компенсацию топлива и в каком объеме, или же ему необходимо место для ночлега. Существуют ведущие, у которых оплата работы начинается с того момента, как он выехал из Таллинна в другой город.