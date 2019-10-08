Ким Кардашян крестила детей в Армении

Впервые 38-летняя Ким Кардашян посетила историческую родину четыре года назад. Тогда визит всемирно известной звезды произвел в Армении настоящий фурор. Впрочем, и сама модель осталась в восторге от поездки, отметив, что счастлива быть частью армянского народа. «Мне нравится, как уважают женщин в культуре нашей страны», — говорила Ким.

На этот раз телезвезда приехала в Ереван вместе с сестрой Кортни, а также детьми: четырехмесячным Псалмом, годовалой Чикаго и трехлетним Сейнтом. К слову, поводом для возвращения стало желание матери крестить наследников по национальным традициям. Таинство прошло в духовном центре Армянской апостольской церкви — в Эчмиадзинском монастыре. В честь светлого события дети получили и новые имена. Так, младший стал Варданом, Чикаго — Ашхеной, а Сэйнт — Григором.

Крестным отцом выступил один из дьяконов монастыря. По словам иерея Ваграма Меликяна, мероприятие прошло без звездного размаха. «Никаких особых церемоний не было. Как и все другие семьи, они заранее зарегистрировались и в назначенное время пришли и приняли крещение», — поделился Меликян.

Эчмиадзин ФОТО: Sergei Grits / AP

К слову, старшую дочь Норт звездные родители крестили в Иерусалиме еще четыре года назад. Таинство проводил архиепископ Арис Ширванян также в армянском храме Святого Иакова. Как утверждает священнослужитель, он не знал о невероятной популярности семейства. «Раньше мы не были знакомы. В любом случае мы рады приветствовать Ким Кардашян и ее семью», — делился Ширванян.