«Столько пластики»: Леру Кудрявцеву не узнали на снимке 15-летней давности

Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками в Instagram снимком 15-летней давности. На фотографии Лере 33 года. Она предстала с длинными блестящими серьгами и массивным колье на шее. Глаза знаменитости подчеркивают изящные стрелки, губы звезда подчеркнула блеском.

Поклонники отметили, что на этом снимке знаменитость выглядит более естественно, чем сейчас. Но нашлись те, кто считает, что Лера сейчас в разы лучше. «Очень хорошенькая, естественная, черты лица натуральные, так намного лучше»; «Инопланетянка!»; «Лерочка сейчас в разы гармоничнее, элегантнее и сексуальнее»; «Не узнать!»; «Раньше красивее была, столько пластики сделала…» — написали юзеры.