Михалкову из «Уральских пельменей» разнесли в Сети за неприличную позу на фото

В этой акции артистка принимает участие лично и так же, как и другие волонтеры, собирает мусор, чтобы мир хоть немножко, но стал чище.

Юлия раскрыла подписчикам один из пяти секретов успеха. Главное, по ее мнению, «думать позитивно» и несмотря на все трудности, которые приключаются с нами.

«Иногда встречаю людей, от которых только и слышно: «Не получилось, не смог, все виноваты, никто не помогает». В общем, всё плохо. Если солнце светит, то им слишком ярко. Если не светит, то слишком темно. В результате у них ничего не получается, постоянная грусть в глазах и вокруг скапливается плотное кольцо таких же печальных людей. Какой уж тут успех? Поэтому во всем всегда нужно искать плюсы, находить новые возможности. И тогда возможности начнут находить вас! Рассказать еще про четыре способа?» - задалась на последом вопрос к подписчикам Михалкова.

Однако подписчики по обыкновению мало вчитываются в посты и больше внимания уделяют ее промахам на снимках или выбору наряда, прическе, макияжу и многому другому. На этот раз Михалковой досталось от фолловеров за выбранную позу, которую они посчитали неприличной. По мнению некоторых поклонников, не следует красивой девушке и актрисе сидеть, как гопнице. Стоит отметить, что у Юлии нашлись и защитники, а многие поблагодарили Михалкову за данный совет.