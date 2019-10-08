Нейрохирург рассказал, что дни Заворотнюк сочтены

Именно это заболевание приписывают Анастасии Заворотнюк, хотя официального подтверждения этой информации до сих пор нет.

По словам ученого, глиобластомой чаще всего заболевают мужчины, поэтому Жанна Фриске и, предположительно, Анастасия Заворотнюк – это скорее исключения из правил. Да и сама болезнь встречается нечасто. Например, среди опухолей мозга она стоит на восьмом-девятом месте. Единственное, 48-летняя актриса могла попасть в группу риска по возрасту, поскольку этому заболеванию чаще подвержены люди в диапазоне 40-60 лет.

К сожалению, глиобластома относится к одним из самых агрессивных форм опухолей мозга, развитие ее идет стремительно, и за короткое время она проникает во все структуры мозга. За какие-то два-три месяца человек из внешне здорового может превратиться в развалину.

В среднем человек живет с этой болезнью около полугода. Преодолевают двухгодовалый отрезок времени – меньше десяти процентов заболевших. «Надо понимать, что во всем мире решение, как лечить эту опухоль, не принято. Излечить ее, увы, нельзя, речь идет только о продлении жизни», - заключил он.