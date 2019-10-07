Кто из российских звезд сидел или имел проблемы с законом

Среди представителей актерского цеха, пожалуй, самые крупные проблемы с законом в последнее время заработал Павел Устинов. Артист за участие в несанкционированном митинге получил 3,5 года колонии, но после того, как за него вступилась общественность, приговор смягчили до 1 года условно.

Всегда на слуху проступки актера Алексея Панина: его не раз обвиняли в драках, хулиганстве и оскорблениях, но он всегда отделывается штрафами.

Ещё один скандалист актёр Валерий Николаев отметился в 2016 году, когда за ряд дорожных конфликтов был приговорён к взысканию 2100 евро.

Не забыли авторы статьи и Анастасию Заворотнюк: артистка имела проблемы с американскими законами в 2000-х годах, когда была уличена в подделке документов.

Мало кто знает, но звезда российского кинематографа Игорь Петренко проходил соучастником по делу об убийстве. В 15 лет актер некоторое время провел в «Матросской тишине», но в результате отделался 8 годами условно.

Владимиру Долинскому повезло меньше: артист в 1973 году был осужден на четыре года реального заключения за незаконные валютные операции.

От актёров не отстают спортсмены. В доказательство тому — Александр Кокорин и Павел Мамаев. Футболисты получили по полтора года колонии за избиение двух жителей столицы.

Хоккеист Михаил Татаринов провинился куда более серьезно: в 2000-х годах пьяный зарезал партнера по картам, однако, учитывая, что находился в состоянии аффекта, получил лишь год заключения в колонии.

Пристрастие к алкоголю не довело до добра и хоккеиста Сергея Федорова, который в 2001-м году был арестован в США за пьяное вождение. Результат — условный срок на год и штраф в 1000 долларов.

В 2000-х годах американские правоохранители на полгода лишили прав и российского фигуриста Алексея Ягудина. Спортсмен, тоже сел за руль подшофе, но нарвался на дорожных инспекторов.

Далее — представители отечественного шоу-бизнеса. Возглавляет список поп-король Филипп Киркоров, который в 2004 году после конфликта с журналисткой в розовой форточке вынужден был выплатить 85 евро за оскорбление.

Певец Витас в 2013-году сбил на своем автомобиле женщину и вместо того, чтобы оказать ей помощь, начал угрожать муляжом пистолета. Суд оштрафовал артиста на 1400 евро.

Нарушением ПДД отметился и продюсер Константин Меладзе. Он в 2012 году на зебре сбил пешехода, но до наказания не дошло — дело закрыли через полгода.

Солистка группы «Лицей» Лена Перова за серию ДТП, совершенных в нетрезвом виде, была приговорена к штрафу в 420 евро.

Богдан Титомир едва не угодил в тюрьму за контрабанду наркотиков. В 2002 году певца заподозрили в провозе через границу Латвии полкилограмма конопли. Артист провел некоторое время в СИЗО, но впоследствии обвинения с него были сняты.

Жанна Агузарова в середине 80-х полгода отсидела в Бутырской тюрьме и еще полтора в колонии-поселении за поддельный паспорт.

Однако самыми серьёзным сроками отметились представители тематического направления в творчестве — шансон-барды. Например, Александр Новиков провел в местах не столь отдаленных шесть лет за подделку музыкальной аппаратуры, Иван Кучин — 12 лет за кражи, Михаил Звездинский отсидел в общей сложности 16 лет.

Российские рэперы тоже не отличаются покладистым нравом. Рома Жиган дважды отбывал срок в колонии за грабеж. Паша Техник провел четыре года на строгом режиме за хранение наркотиков. Птаха заплатил 2800 евро за оскорбление помощников полиции из движения «Антидилер», а Guf несколько суток провел за решеткой за употребление запрещенных веществ.

Среди писателей самым отъявленным преступником считается Эдуард Лимонов. Он в 2001-м году был арестован при покупке оружия. Публицист провел четыре года в колонии. В один ряд с ним автор статьи поставил Евгению Васильеву, поэтессу из «Оборонсервиса», которая спустила госимущества на 9 миллионов евро и получила за это 5 лет колонии.