Названы худшие сочетания различных алкогольных напитков

Залог хорошего коктейля — немного ингредиентов, но приятный вкус. А главное — полное отсутствие или очень легкое похмелье. Однако некоторые алкогольные напитки лучше вообще не смешивать последствия могут быть непредсказуемыми.

Вино и пиво

Эти два алкогольных напитка не терпят смешивания. После употребления вина и пива по очереди на вечеринке ты или получишь нехилое отравление из-за которого тошнить начнет уже через пару часов после возлияний, или на утро ты просто не обрадуешься наступлению светлого времени суток и возненавидишь всех и вся.

Сочетание большого литража вина с таким же немалым литражом пенного заставит жалеть о том, что ты вчера поддался и не умер сразу. В общем, пей то, с чего вечер начался — либо пиво, либо вино.

Текила и пиво

Похмелье после текилы и так неслабое, ведь в ней целый букет альдегидов (формальдегида, ацетальдегида, диацетила, фурфурола, 5-метилфурфурола) и примесь метилового спирта. А пиво вообще не желает сочетаться ни с одним из алкогольных напитков. Так что горючая смесь текилы и пива гарантирует появление острых болей в голове и печени, и не только.

Справиться с предстоящим похмельем поможет только одно: запивать текилу безалкогольными негазированными напитками. Неплохо под текилу подходит сангрита — острый томатный сок, полностью безалкогольный.

Пиво и водка

Говорят, что водка без пива — деньги на ветер. В общем, если твоя цель напиться до поросячьего визга, этот грубый коктейль точно для тебя. Салатик только не забудь заказать, чтобы было куда положить буйную головушку после этой смеси.

Запивать водку стоит только соком. А пивко оставь на утро.

Водка и красное вино

Хуже водки с пивом только водка с вином. Танины красного вина раздражают слизистую желудка, а водка дополняет этот процесс, заставляя пить больше жидкости. Если хочешь распрощаться с остатком вечера — смело заказывай коктейль с говорящим названием «Разящий молот». Там лаконичный состав: 150 грамм красного вина к 200 грамм водки. Больше ты ничего не вспомнишь, а на утро пожалеешь.