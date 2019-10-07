Сестра Ольги Бузовой стала звездой реалити-шоу

Уже восемь месяцев сестры отказываются комментировать разлад в отношениях. Несмотря на проблемы в семье, Анна продолжила развивать свои бизнес-проекты без участия Ольги, а с недавних пор начала сниматься в рекламе и участвовать в телешоу. Скоро на экраны выйдет новый выпуск проекта «Модель XL», где младшая Бузова выступила приглашенным экспертом.

Суть программы заключается в том, что десять девушек с пышными формами пытаются сделать карьеру в модной индустрии, доказывая, что лишний вес — не препятствие для по-настоящему талантливых людей.

«Сегодня тот день, когда все фото именно живые. Скоро ждите меня в передаче «Модель XL». Лично я влюбилась во всех участниц шоу. Мы наболтались, насмеялись и наснимались», — призналась Анна.

Поклонники тут же обвинили младшую сестру Ольги Бузовой в том, что она пытается затмить родственницу и именно поэтому захотела попробовать свои силы на телевидении. Сама же Анна на критику привыкла не реагировать, ведь девушку уже много лет сравнивают с ведущей «ДОМ-2».

Напомним, что раньше сестры были очень близки. В период развода Ольги с Дмитрием Тарасовым Анна практически каждый день проводила рядом с родственницей. Однако после совместной поездки во Францию девушки внезапно перестали общаться.

Конфликт мог произойти из-за того, что из отпуска Ольга летела в бизнес-классе, а ее сестра и подруги в экономе. После того, как слухи о ссоре стали достоянием общественности, Анна заявила, что выбирает только те билеты на самолет, которые ей по карману, а вскоре и вовсе удалила родственницу из друзей в социальных сетях.

Ранее сестра Ольги несколько раз появлялась в телевизионных программах. Так, она приходила на «ДОМ-2», но через несколько дней покинула периметр. В прошлом году Анна помогала родственнице найти идеального мужчину в шоу «Замуж за Бузову» и ради этого снялась сразу в нескольких выпусках проекта.