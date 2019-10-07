Актер Алексей Янин вышел из комы, появилась первая фотография актера после инсульта

Что случилось с актёром Алексеем Яниным, почему впал в кому

Общественности известно, что случилось с Алексеем Яниным и почему он впал в кому. 6 мая 2015 года жена актёра впервые сообщила, что её мужу стало плохо, после чего его немедленно госпитализировали. Врачи выяснили, что у Алексея случился инсульт, и была назначена операция на 12 мая. За неделю самочувствие больного значительно ухудшилось, и его перевели в другую больницу для оказания своевременной помощи.

После пережитой болезни он оказался парализованным, из-за чего было решено ввести актёра в искусственную кому, где он находился около полутора лет. Согласно заверениям родных, причиной для инсульта послужило переутомление Алексея на работе, где он постоянно испытывал стресс, вызванный постоянной игрой в театре и телевидении.

Мать парализованного Алексея Янина показала фотографии сына.

Ольга Янина, мама актёра Алексея Янина рассказала, как проходит реабилитация сына, а также опубликовала в интернете его фотографии. По её словам, актёр медленными шагами, но возвращается к повседневной жизни. Она отмечает факт того, что прогнозы положительны, однако ситуация не совсем стабильная. Медики на данный момент сконцентрированы на том, что бы Алексей снова смог ходить и свободно говорить. Дома у актёра работает команда по реабилитации, чьи центры семья Яниных посещает в российской столице.

«Мы идём к тому, чтобы начать ходить, хорошо и свободно говорить. К счастью, у нас замечательная команда работает с Алешей дома. Также мы бываем в замечательных реабилитационных центрах. Лёше нелегко. Но сегодня у него есть желание жить и работать, чтобы добиться восстановления».