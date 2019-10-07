Нидерланды назвали позор своей страны от которого собираются избавиться

Тема не нова. Голландия — историческая область, охватывающая только две из двенадцати современных провинций страны: Северную и Южную Голландию соответственно. Уже достаточно давно отмечается раздражение жителей других регионов из-за использования этого наименования применительно ко всему государству.

Проблема знакома, кстати, и другим странам. Например, шотландцы и валлийцы могут сильно оскорбиться, если Великобританию назвать Англией.

Однако с Нидерландами все заметно сложнее. Голландия — во всех отношениях куда более известный и содержательно насыщенный бренд, чем любой другой регион государства и даже Нидерланды как таковые. Причина — в исторических реалиях, поскольку именно эта территория обеспечила мировую славу себе (и, как следствие, всей стране — под своим именем) в самых разных сферах и веками оставалась национальным названием, неформально используемым в различных ситуациях.

И вот теперь власти решили окончательно прекратить эту порочную практику. Главные изменения коснутся массовой культуры — что, кстати, логично, поскольку именно устоявшиеся общественные стереотипы и обеспечивают доминирование Голландии над Нидерландами в головах людей по всей планете.

Ключевым станет переименование страны на крупных международных мероприятиях. В Евровидении-2020, которое пройдет в следующем мае в Роттердаме, примут участие Нидерланды. Футбольная сборная также откажется от привычного для мира голландского имени. То же касается и Олимпиады-2020 в Токио.

Амстердам, Нидерланды. ФОТО: Volha Kavalenkava / PantherMedia / Volha Kavalenkava

Однако самое интересное — даже не сам грядущий национальный ребрендинг, а его мотивация. По мнению властей, образ Голландии слишком сильно ассоциируется с наркотиками и амстердамским кварталом красных фонарей.

Спору нет, вольность нравов — на самом деле одна из главных фишек имиджа страны и конкретно Амстердама. Правда, при такой постановке вопроса возникает закономерное подозрение, что легальность проституции и наркотиков воспринимается нидерландским правительством как нечто негативное. Хотя, казалось бы, с чего? Страна так долго и старательно шла по пути тотальной либерализации, гуманизации и повсеместного повышения толерантности, достигла в этом прямо-таки беспрецедентных успехов — и тут внезапно такой откат. Выясняется, что получившийся результат почему-то не радует.

Но главная проблема видится даже не в этом

Голландия — крошечная территория, которая за несколько последних веков внесла по-настоящему глобальный вклад в развитие человечества, причем по самому широкому спектру тем.