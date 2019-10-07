У Сергея Лазарева могут отобрать суррогатных детей

По мнению адвоката Майи Сандлер, певец, считающий нормальным однополые связи, может нанести их психике непоправимый урон, пишет Eg.ru.
Минувшей весной на интернет-форумах, посвященных экс-солисту группы «Smash!!» Сергею Лазареву, судачили, что у его пятилетнего сына Никиты, которого ему родила суррогатная мать, а воспитывать помогал бывший бойфренд Дмитрий Кузнецов, якобы появилась младшая сестра. Сам певец тогда эту информацию категорически опровергал и даже выкладывал в Instagram фотографию, где сидящий у него на руках Никита в ответ сплетникам крутил пальцем у виска. А на днях в телепрограмме своей давней подруги Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» за солидный гонорар все-таки признался, что год назад действительно завел себе еще одного суррогатного ребенка — дочь Аню.
«Чтобы избежать кривотолков, лучше об этом сказать самому, чем опять кто-то будет пытаться ее сфотографировать исподтишка и выдать это за большую сенсацию», — поведал Лазарев. «Никита и Аня — полноценные брат с сестрой по обоим родителям. У них одна биологическая мать. Но вынашивали моих детей разные суррогатные матери. В какой-то момент я был готов стать отцом. Я хотел очень этого. Но ждать у моря погоды, что я найду ту самую единственную, я не хотел. Поэтому я пошел на использование суррогатного материнства. Если с Никиткой я плакал, с Аней мне уже легче. У меня уже опыт есть. Я ж опытный папашка. Многие меня спрашивают, как я буду объяснять Никите и Ане, что у всех детей есть мама, а у них только папа? Это, конечно, очень острый вопрос. Никите я уже потихоньку об этом говорю: «Есть семьи, где дети растут без отцов, у них только мамы. Есть семьи, где дети вроде растут и с папой, и с мамой, но они несчастливы, потому что папа и мама детьми не занимаются. Есть детишки, которые вообще без мамы и без папы. А у тебя особенный случай. Ты уникальный ребенок. У тебя папа известный».
После этих откровений Лера Кудрявцева, недавно сама каким-то чудом ставшая мамой, чуть не расплакалась от умиления. А коллеги по шоу-бизнесу дружно принялись поздравлять новоиспеченного папашу. Однако далеко не у всех новость вызвала положительные эмоции.
«Я старорежимный человек и не считаю правильным доверять воспитание детей таким людям, как Сергей Лазарев», — заявила «Экспресс газете» адвокат Майя Сандлер. «Человек, который считает нормальным однополые связи, на мой взгляд, не способен адекватно объяснить маленькому человеку, что такое мама и что такое папа. И, соответственно, не может быть, выражаясь юридическим языком, надлежащим родителем. К несчастью, у нас в законодательстве нет ограничений для таких случаев. При усыновлении государством еще осуществляется какой-то контроль. Чтобы взять ребенка к себе домой, необходимо иметь полную семью, пройти подготовительные курсы и собрать пакет документов, подтверждающих наличие достаточного дохода, достаточной жилплощади и отсутствие судимостей. В виде исключения могут разрешить усыновление и одинокому человеку».
Счастливых гомосексуалистов не бывает
«При регистрации ребенка, рожденного суррогатной матерью, кроме ее согласия, ничего не проверяется. Обычно люди нетрадиционной ориентации договариваются с какой-то женщиной, заключают с ней фиктивный брак и подают подложные документы, что у них полная семья. Если бы у нас была возможность заглянуть в документы детей Лазарева, наверняка в них он бы тоже формально числился чьим-то мужем. Весь ужас в том, что у таких людей дети вольно или невольно приобщаются к разврату. Наглядным примером может служить история приемного сына Сергея Зверева. До подросткового возраста он не понимал, зачем его везде таскали как куклу. А когда в нем стало просыпаться генетически заложенное мужское начало, произошел разрыв с отцом. На ток-шоу он красиво говорил, что ему не нравилась окружавшая отца шоу-тусовка. Но я общалась с ним наедине. На самом деле ему не нравилось, что его постоянно пытались подложить под мальчиков. Ему хотелось девочек. Он не понимал, как мужчина может трогать другого мужчину за пенис, а тем более засовывать ему. Его от этого рвало. А кому-то вдруг может понравиться. Это то же самое, что дать попробовать наркотик. Как объясняли мне врачи, отказаться потом от этого практически невозможно. Если с детьми Лазарева в подростковом возрасте произойдет что-то подобное, надеюсь, кто-то из заинтересованных лиц сможет отобрать их у него и лишить его родительских прав», — говорит Сандлер.
Запретить гомосексуалистам и людям с размытыми сексуальными пристрастиями обзаводиться детьми при помощи суррогатного материнства еще несколько лет назад призывал депутат Виталий Милонов. Но убедить коллег по Госдуме внести поправки в законодательство ему до сих пор не удалось.
«В этом не заинтересованы влиятельные лица. С ними не хотят портить отношения. Я вообще считаю, что суррогатное материнство, даже без учета сексуальной ориентации Сергея Лазарева и прочих, кто им пользуется, противоречит всем нормам человеческой этики. По сути это торговля детьми, наносящая громадный удар по самому ребенку и по матери. Пусть ребенок зачат не очень естественным путем! Но он растет под сердцем у женщины, дышит вместе с ней, чувствует ее сердце. А ей суют в зубы деньгу и ребенка отнимают. После чего эту женщину вытаскивают из петли, потому что она не может с этим жить», — объяснил Виталий Валентинович.
«Неудивительно, что во многих странах суррогатное материнство считается аморальным и запрещено. Но Россия хочет равняться на дикие недоразвитые государства, где любые способы заработка хороши. И вместо того чтобы думать, как помочь этим девчонкам из деревни, и заниматься их профессиональным ростом и воспитанием, нам легче предложить им стать такими, прошу прощения, свиноматками.
Я предлагал разрешить суррогатное материнство только для супружеских пар, которые в силу проблем со здоровьем не могут родить детей. Если за такими услугами обращается одинокий мужчина, пусть усыновляет ребенка из приюта! А те, кто хочет, чтобы ребенок был зачат непременно от них, по сути, относятся к детям как к породистым собакам: у них должны быть племенной заводчик и родословная с медальками.
Что же касается судьбы детей Сергея Лазарева, безусловно, государство должно следить, как он их воспитывает. Но мне кажется, что Лазарев, толерантно пропагандирующий всякие человеческие слабости, своим-то детям будет прививать совсем другое. Он же прекрасно понимает, что его путь - в никуда, в бездну. Счастливых гомосексуалистов практически не бывает. Потому что они живут жизнью изгоев. Не думаю, что Сергей желает такого сыну или дочке. Искренне надеюсь, что у них в будущем не возникнет проблем. Хотя научные исследования показывают очень печальные факты относительно физического и психического здоровья детей, которые воспитывались гомосексуалистами».