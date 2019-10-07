У Сергея Лазарева могут отобрать суррогатных детей

Счастливых гомосексуалистов не бывает

«При регистрации ребенка, рожденного суррогатной матерью, кроме ее согласия, ничего не проверяется. Обычно люди нетрадиционной ориентации договариваются с какой-то женщиной, заключают с ней фиктивный брак и подают подложные документы, что у них полная семья. Если бы у нас была возможность заглянуть в документы детей Лазарева, наверняка в них он бы тоже формально числился чьим-то мужем. Весь ужас в том, что у таких людей дети вольно или невольно приобщаются к разврату. Наглядным примером может служить история приемного сына Сергея Зверева. До подросткового возраста он не понимал, зачем его везде таскали как куклу. А когда в нем стало просыпаться генетически заложенное мужское начало, произошел разрыв с отцом. На ток-шоу он красиво говорил, что ему не нравилась окружавшая отца шоу-тусовка. Но я общалась с ним наедине. На самом деле ему не нравилось, что его постоянно пытались подложить под мальчиков. Ему хотелось девочек. Он не понимал, как мужчина может трогать другого мужчину за пенис, а тем более засовывать ему. Его от этого рвало. А кому-то вдруг может понравиться. Это то же самое, что дать попробовать наркотик. Как объясняли мне врачи, отказаться потом от этого практически невозможно. Если с детьми Лазарева в подростковом возрасте произойдет что-то подобное, надеюсь, кто-то из заинтересованных лиц сможет отобрать их у него и лишить его родительских прав», — говорит Сандлер.

Виталий Милонов. ФОТО: Alexander Demianchuk / Alexander Demianchuk/TASS

Запретить гомосексуалистам и людям с размытыми сексуальными пристрастиями обзаводиться детьми при помощи суррогатного материнства еще несколько лет назад призывал депутат Виталий Милонов. Но убедить коллег по Госдуме внести поправки в законодательство ему до сих пор не удалось.

«В этом не заинтересованы влиятельные лица. С ними не хотят портить отношения. Я вообще считаю, что суррогатное материнство, даже без учета сексуальной ориентации Сергея Лазарева и прочих, кто им пользуется, противоречит всем нормам человеческой этики. По сути это торговля детьми, наносящая громадный удар по самому ребенку и по матери. Пусть ребенок зачат не очень естественным путем! Но он растет под сердцем у женщины, дышит вместе с ней, чувствует ее сердце. А ей суют в зубы деньгу и ребенка отнимают. После чего эту женщину вытаскивают из петли, потому что она не может с этим жить», — объяснил Виталий Валентинович.

«Неудивительно, что во многих странах суррогатное материнство считается аморальным и запрещено. Но Россия хочет равняться на дикие недоразвитые государства, где любые способы заработка хороши. И вместо того чтобы думать, как помочь этим девчонкам из деревни, и заниматься их профессиональным ростом и воспитанием, нам легче предложить им стать такими, прошу прощения, свиноматками.

Я предлагал разрешить суррогатное материнство только для супружеских пар, которые в силу проблем со здоровьем не могут родить детей. Если за такими услугами обращается одинокий мужчина, пусть усыновляет ребенка из приюта! А те, кто хочет, чтобы ребенок был зачат непременно от них, по сути, относятся к детям как к породистым собакам: у них должны быть племенной заводчик и родословная с медальками.